Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті" 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 22.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 24.11.2021 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Луис Энрике



Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ланс - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ипсвич Таун - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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