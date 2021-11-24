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Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 січня 2025, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
32%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Paris Saint-Germain have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 4 times. The goal difference is 9-6 in favour of Manchester City.
  • Did you know that Manchester City scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 8 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Achraf Hakimi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 2. Matheus Nunes is Manchester City's biggest assister (3).
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 45% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 45% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Manchester City is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Manchester City is 0.6.
  • Paris Saint-Germain scores 2.15 goals when playing at home and Manchester City scores 2.31 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022
28.04.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
18.01.2025 - 18:00 Ланс 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Кубок Франції 2024/2025
22.12.2024 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Монако 2 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
15.12.2024 - 21:45 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ліон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Зальцбург 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 18:30 Ипсвич Таун 0 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 8 - 0 Завершено Солфорд Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 16:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
32%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
36%
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті"
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MEGOGO Футбол Перший
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Інфо
Лава «Сіті»: О'Райллі, Гріліш, Гюндоган, Карсон, Льюїс, Макеті, Оллін, Ортега, Райт, Стоунз
Інфо
Лава «ПСЖ»: Беральдо, Таре, Асенсіо, Дембеле, Ернандес, Заг, Заїр-Емері, Кімпембе, Маюлу, Рамос, Сафонов, Тенас
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон - Нунес, Аканджі, Діаш, Гвардіол - Ковачич, Сілва - Фоден, Де Брюйне, Савіо - Голанд
Інфо
"ПСЖ": Доннарумма - Хакіми, Маркіньос, Пачо, Мендеш - Руїс, Вітінья, Невес - Лі, Дуе, Барколя
Команди зіграли 7 очних матчів, і, програвши лише одного разу, англійці взяли 4 перемоги. Востаннє гранди перетиналися на груповому етапу в 2021-му році, і вигравали один в одного вдома.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію найбільш очікуваного матчу середи в ЛЧ, в якому ПСЖ прийматиме "Манчестер Сіті". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті" 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 24.11.2021 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 22.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ланс - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ипсвич Таун - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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