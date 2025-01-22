Реал - Зальцбург онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Зальцбург (Зальцбург) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Зальцбург (Зальцбург):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Зальцбург залишилася з поразкою . Зіткнення Зальцбург та Реал у попередньому футбольному матчі 07.08.2019 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт
Минулий матч команди Зальцбург був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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