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Реал - Зальцбург онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 січня 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Гленн Ниберг
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Зальцбург
Зальцбург
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
38%
Зальцбург
33%
Цікаві факти
  • Did you know that Real Madrid scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • FC Salzburg haven't scored in 2 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Vinicius Junior is Real Madrid's top scorer with 5 goals. Karim Konate has scored 2 times for FC Salzburg.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, FC Salzburg in 50% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, FC Salzburg wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Salzburg leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than FC Salzburg.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Salzburg's.
  • Both teams lost their last match.
  • Real Madrid scores 2.66 goals when playing at home and FC Salzburg scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зальцбург
Клубні товариські матчі 2019
07.08.2019 - 19:45 Зальцбург 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 22:30 Реал 5 - 2 Завершено Сельта В
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2025
09.01.2025 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Зальцбург 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Байєр 5 - 0 Завершено Зальцбург П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Феєноорд 1 - 3 Завершено Зальцбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Зальцбург 0 - 2 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 19:45 Зальцбург 0 - 4 Завершено Брест П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
38%
Зальцбург
33%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Зальцбург
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Інфо
Головний арбітр матчу зі Швеції: Гленн Нюберг
Головний трененр РБ Зальцбург: Томас Леч
На лаві запасних: Байчетич, Гурна-Дуат, Діамбу, Кавамура, Кларк, Мелльберг, Моргалла, Пйонтковський, Ратков, Хамзич, Шлагер
Інфо
Стартовий склад РБ Зальцбург (4-4-2): Блазвіх - Терзич, Бланк, Байду, Дедич - Глух, Бідструп, Капальдо, Єо - Дагім, Нене
Головний тренер Реал Мадриду: Кало Анчелотті
На лаві запасних: Алаба, Андрес, Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Діас, Ендрік, Лунін, Рамон, Фран, Чуамені
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-4-2): Куртуа - Менді, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде - Беллінгем, Сабальйос, Модрич, Родріго - Вінісіус Жуніор, Мбаппе
Напередодні поєдинку Реал Мадрид займає 22-у сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі дев'ять очок за три перемоги у шістьох попередніх матчах. РБ Зальцбург має в своєму активі всього одну перемогу та з трьома очками розташовується на 33-у місці
Матч пройде у Мадриді на Сантьягу Барнабеу та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу сьомого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Реал Мадрид прийме у гостях РБ Зальцбург
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - Зальцбург 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Зальцбург (Зальцбург) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Зальцбург (Зальцбург):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Зальцбург залишилася з поразкою . Зіткнення Зальцбург та Реал у попередньому футбольному матчі 07.08.2019 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Минулий матч команди Зальцбург був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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