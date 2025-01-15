Шахтар - Брест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Брест 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Брест (Брест) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 22.01.2025

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Roy, Eric розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Лудогорець - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Брест (Брест)

Рік заснування Брест (Брест): 1950

Країна: Франция

Тренер: Эрик Руа



Попередній матч команди Брест був зіграний проти Ренн - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брест.

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