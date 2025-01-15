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Шахтар - Брест онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 січня 2025, 19:45 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сандро Шарер
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
9'
Брест
Брест
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Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
48%
Нічия
25%
Брест
27%
Цікаві факти
  • Did you know that Stade Brest 29 scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Stade Brest 29 haven't scored in 1 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 2 goals. Abdallah Sima has scored 3 times for Stade Brest 29.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 49% of their matches, Stade Brest 29 in 35% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 49% of halftimes, Stade Brest 29 wins 35%.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Stade Brest 29 leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Stade Brest 29 is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Stade Brest 29 has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Stade Brest 29's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.43 goals when playing at home and Stade Brest 29 scores 1.46 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 16:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Лудогорець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ЦСКА 1948 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Шахтар 1 - 5 Завершено Баварія П
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Останні матчі - Брест
Чемпіонат Франції 2024/2025
18.01.2025 - 20:00 Ренн 1 - 2 Завершено Брест В
Кубок Франції 2024/2025
15.01.2025 - 19:30 Брест 2 - 1 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2024/2025
11.01.2025 - 18:00 Брест 2 - 1 Завершено Ліон В
Чемпіонат Франції 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Анже 2 - 0 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Брест 4 - 1 Завершено Нант В
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
48%
Нічия
25%
Брест
27%
Склади команд
31
Riznyk, Dmytro
16
Irakli Azarov
22
Микола Матвієнко
77
Bondar, Valerii
17
Tobias
8
Kryskiv, Dmytro
37
Kevin
10
Sudakov, Georgiy
30
Gomes, Marlon
38
Pedrinho
7
Eguinaldo
40
Марко Бізот
7
Кенні Лала
5
Брендан Шардонне
3
Ndiaye, Niakhate
26
Pereira Lage, Mathias
45
Camara, Mahdi
6
Fernandes, Edimilson
8
Magnetti, Hugo
9
Doumbia, Kamory
14
Balde, Mama
19
Ajorque, Ludovic
Стартовий склад
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 37
    Kevin
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 30
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 14
    Balde, Mama
    Півзахисник
  • 19
    Ajorque, Ludovic
  • 9
    Doumbia, Kamory
    Півзахисник
  • 45
    Camara, Mahdi
    Півзахисник
  • 6
    Fernandes, Edimilson
    Півзахисник
  • 8
    Magnetti, Hugo
  • 7
    Кенні Лала
    Захисник
  • 5
    Брендан Шардонне
    Захисник
  • 3
    Ndiaye, Niakhate
    Захисник
  • 26
    Pereira Lage, Mathias
    Півзахисник
  • 40
    Марко Бізот
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Roy, Eric
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Брест
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
7'
Небезпечний момент
Егіналду прострілив від лицьової на правому фланзі штрафного на ближню, де Марлон п'ятою замикав, але в дальній не влучив.
6'
Навіс Вінісіуса з правого флангу в дальній аут головою змахнув Лала.
4'
Донеччани тримають м'яч під контролем цими хвилинами.
3'
Жорсткий стик від Егіналду із Шардоне на чужій половині.
2'
Вінісіус грубо зіграв проти Лаже на правому фланзі атаки.
1'
Контроль м'яча від гостей на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Відсутність перемоги залишає Шахтар поза плей-оф.
Інфо
Брест іде дев'ятим із 4 перемогою, 1 нічиєю та 1 поразкою — 13 очок.
Інфо
Шахтар іде двадцять восьмим із 1 перемогою, 1 нічиєю та 4 поразками — 4 очки.
Запасні: Кудер, Жоні, дель Кастільйо, Сіма, Ліс-Мелу, Февр, Салах, Кулібалі.
Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ндіає, Лаже — Камара, Фернандеш, Маньєтті, Думбія — Бальде, Ажорк.
Запасні: Твардовський, Фесюн, Траоре, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Невертон, Фарина.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сандро Шерер (Швейцарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та Брест.
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Анонс матчу Шахтар - Брест 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Брест (Брест) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Roy, Eric розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Лудогорець - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Брест (Брест)
Рік заснування Брест (Брест): 1950
Країна: Франция
Тренер: Эрик Руа

Попередній матч команди Брест був зіграний проти Ренн - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брест.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Брест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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