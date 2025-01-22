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Манчестер Юнайтед - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 23 січня 2025, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрик Ламбрехтс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Рейнджерс
Глазго
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
30%
Рейнджерс
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester United have won 4 times, there have been 1 draws while Glasgow Rangers have won 0 times. The goal difference is 7-0 in favour of Manchester United.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Glasgow Rangers scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United have a losing streak of 3 matches at home.
  • Glasgow Rangers haven't lost in their last 7 games.
  • Glasgow Rangers haven't won any of their last 5 away matches.
  • Manchester United haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Europa League this season.
  • Glasgow Rangers haven't scored in 0 of their 3 away matches in UEFA Europa League this season.
  • Manchester United's home record this season: 2-1-0.
  • Glasgow Rangers's away record this season: 2-1-0.
  • Rasmus Hojlund is Manchester United's top scorer with 5 goals. Hamza Igamane has scored 4 times for Glasgow Rangers.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Glasgow Rangers have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Glasgow Rangers in 46% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Glasgow Rangers wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Glasgow Rangers leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Glasgow Rangers.
  • Glasgow Rangers's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Glasgow Rangers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Glasgow Rangers won 0, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against Glasgow Rangers and Glasgow Rangers scores 0 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Glasgow Rangers is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Glasgow Rangers is 0.8.
  • Manchester United scores 2.07 goals when playing at home and Glasgow Rangers scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Glasgow Rangers have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Рейнджерс 3 - 0 Завершено Абердин В
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Рейнджерс 3 - 1 Завершено St. Johnstone В
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
05.01.2025 - 14:00 Гіберніан 3 - 3 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
02.01.2025 - 17:00 Рейнджерс 3 - 0 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Motherwell 2 - 2 Завершено Рейнджерс Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
30%
Рейнджерс
35%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Рейнджерс
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія).
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мартінес, де Лігт, Йоро — Далот, Еріксен, Кольєр, Діалло — Гарначо, Зіркзе, Фернандеш (к). Головний тренер — Рубен Аморім.
Інфо
Стартовий склад Рейнджерс: Батленд — Їлмаз, Балогун, Проппер — Джефте, Байрамі, Раскін, Таверньє (к) — Беррон, Хамза, Черни. Головний тренер — Філіпп Клеман.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Рейнджерс.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Рейнджерс 23.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 23.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Рейнджерс можна подивитися 23.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Рейнджерс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

Минулий матч команди Рейнджерс був зіграний проти Абердин - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Шотландії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

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