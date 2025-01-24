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Борнмут - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 січня 2025, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Поусон, Крейг
Борнмут
Борнмут
1 - 0
Оновити
38'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
9' Kluivert, Justin
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
33%
Ноттінгем Форест
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 15-6 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 20 meetings, AFC Bournemouth have won 8 times, there have been 8 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 27-21 in favour of AFC Bournemouth.
  • Nottingham Forest's last away win against AFC Bournemouth was in 2014.
  • Last season's matches: 1-1 (AFC Bournemouth at home) and 2-3 (Nottingham Forest at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 11 games.
  • AFC Bournemouth haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Nottingham Forest haven't lost in their last 9 games.
  • Nottingham Forest have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Nottingham Forest in their last 4 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 10 goals. Chris Wood has scored 14 times for Nottingham Forest.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 29 points. Now they are number 7 with 37 points.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 29% of their matches, Nottingham Forest in 32% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 29% of halftimes, Nottingham Forest wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than AFC Bournemouth.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Nottingham Forest won 0, 3 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth scores 1.8 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 1.2.
  • AFC Bournemouth scores 1.61 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • A year ago, Nottingham Forest were number 18 in the table with 16 points. Now they are number 3 with 44 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 1 Завершено Вест Бромвіч Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Ноттінгем Форест 3 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.01.2025 - 22:00 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Kluivert, Justin
9'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
33%
Ноттінгем Форест
29%
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
3
Kerkez, Milos
2
Huijsen, Dean
27
Ілля Забарний
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
12
Adams, Tyler
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
7
Девід Брукс
11
Ouattara, Dango
26
Sels, Matz
34
Aina, Ola
31
Нікола Міленковіч
5
Murillo
7
Williams, Neco
22
Yates, Ryan
8
Anderson, Elliot
20
Silva, Jota
10
Gibbs-White, Morgan
21
Elanga, Anthony
11
Wood, Chris
Стартовий склад
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    9
  • 7
    Девід Брукс
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 20
    Silva, Jota
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 34
    Aina, Ola
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 5
    Murillo
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 26
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Нуну Эшпириту Санту
Статистика матчу
1
Удари повз
4
2
Штрафні
4
2
Кутові
4
4
Фоли
2
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
1
ЖК
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Блоковано ударів
Трансляція
33'
27'
26'
Семеніо з меж штрафного пробивав, щоправда не найкращим чином. Селс легко зреагував, Клюйверту зіграти на добиванні теж не дозволив.
21'
Крісті з межі штрафного майданчика пробив у дотик. Вкрай неприємно для воротаря, але Селс впорався.
15'
Жовта картка
Кук не встигав за Елангою, який уже набирав швидкість флангом. Довелося збивати.
12'
Небезпечний момент
Гіббс-Вайт не забиває із відмінної позиції! Ніхто не заважав Моргану, лівий кут воріт був відкритий, але плеймейкер Форест просто не влучив у площину. Двічі могли забивати гості після пропущеного.
11'
Небезпечний момент
Кепа дістає мʼяч із кута після дальнього удару у виконанні Єйтса!
9'
Гоооол!!!
А забивають у контратаці «вишні»! Вільямс невдало вкинув аут, Клюйверт підхопив мʼяч, протягнув його до штрафного та завдав точного удару в лівий нижній кут.
5'
1'
Еланга вже на першій хвилині створив для себе гольовий момент! Розібрався з Куком у штрафному та пробив по воротах, влучив у сітку із зовнішнього боку.
Інфо
Арбітр — Крейг Поусон.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Гейсен, Забарний, Кук (к) — Крісті, Адамс — Семеніо, Клюйверт, Брукс — Уаттара. Головний тренер — Андоні Іраола.
Інфо
Стартовий склад Ноттінгема: Селс — Вільямс, Мурілло, Міленкович, Айна — Андерсон, Єйтс (к) — Еланга, Гіббс-Вайт, Жота Сілва — Вуд. Головний тренер — Нуну Санту.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 23-го раунду АПЛ між Борнмутом і Ноттінгем Форест.
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Анонс матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ньюкасл" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Саутгемптон" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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