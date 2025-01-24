Борнмут - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ньюкасл" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Саутгемптон" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
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