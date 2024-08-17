Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 25.01.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

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