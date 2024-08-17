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Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 січня 2025, 17:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Тим Робинсон
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
38'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
13' Calvert-Lewin, Dominic Вийшов: Beto
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
31%
Евертон
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 11-7 in favour of Everton FC.
  • During the last 15 meetings, Brighton & Hove Albion have won 5 times, there have been 4 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 25-21 in favour of Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's last home win against Everton FC was in 2019.
  • Last season's matches: 1-1 (Brighton & Hove Albion at home) and 1-1 (Everton FC at home).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 7 games.
  • Brighton & Hove Albion have played 4 home matches in a row without winning.
  • Everton FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 3-6-1.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-5.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 38% of their matches, Everton FC in 23% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 38% of halftimes, Everton FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 3 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 1.2.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.57 goals when playing at home and Everton FC scores 0.78 goals when playing away (on average).
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 3 matches.
  • Danny Welbeck is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Iliman Ndiaye has scored 4 times for Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
5
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Евертон 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Норвіч Сіті 0 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Евертон 2 - 0 Завершено Пітерборо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
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Головні події
13'
Calvert-Lewin, Dominic
Вийшов: Beto
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
31%
Евертон
35%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
2
Lamptey, Tariq
5
Dunk, Lewis
29
Van Hecke, Jan Paul
34
Veltman, Joel
26
Ayari, Yasin
20
Baleba, Carlos
22
Mitoma, Kaoru
8
Gruda, Brajan
9
Pedro, Joao
18
Welbeck, Danny
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
8
Mangala, Orel
27
Gueye, Idrissa Gana
29
Lindstrom, Jesper
16
Абдулайе Дукуре
10
Ndiaye, Iliman
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 8
    Gruda, Brajan
    Форвард
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 26
    Ayari, Yasin
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
    13
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фабиан Хурзелер
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
3
1
Офсайди
Кутові
1
2
Фоли
3
ЖК
1
Трансляція
13'
Заміна
Замена - (Евертон)
11'
Інфо
Травма - (Евертон)
10'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Евертон)
10'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Брайтон енд Хоув Альбіон)
7'
Офсайд
Вне игры - (Брайтон енд Хоув Альбіон)
3'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Брайтон енд Хоув Альбіон)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

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