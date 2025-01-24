Ліверпуль - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лілль" - 21.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Ипсвич Таун
Попередній матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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