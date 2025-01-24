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Ліверпуль - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 січня 2025, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Ліверпуль
Ливерпуль
2 - 0
Оновити
38'
Ипсвич Таун
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Szoboszlai, Dominik
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
30%
Ипсвич Таун
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 2 times, there have been 1 draws while Ipswich Town have won 2 times. The goal difference is 7-3 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 10 meetings, Liverpool FC have won 6 times, there have been 2 draws while Ipswich Town have won 2 times. The goal difference is 21-6 in favour of Liverpool FC.
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Ipswich Town scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Ipswich Town haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-2-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 18 goals. Liam Delap has scored 8 times for Ipswich Town.
  • Liverpool FC wins 1st half in 52% of their matches, Ipswich Town in 34% of their matches.
  • Liverpool FC wins 52% of halftimes, Ipswich Town wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ipswich Town leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Ipswich Town.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Ipswich Town won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Ipswich Town and Ipswich Town scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Ipswich Town is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Ipswich Town is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.52 goals when playing at home and Ipswich Town scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ipswich Town has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 14:15 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Аккрінгтон Стенлі В
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 18:30 Ипсвич Таун 0 - 6 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 3 - 0 Завершено Бристоль Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Szoboszlai, Dominik
11'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
30%
Ипсвич Таун
35%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
28
Walton, Christian
26
O'Shea, Dara
24
Greaves, Jacob
40
Tuanzebe, Axel
3
Davis, Leif
8
Phillips, Kalvin
5
Morsy, Sam
7
Уес Бернс
20
Hutchinson, Omari
29
Philogene, Jaden
19
Delap, Liam
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
    11
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 7
    Уес Бернс
    Форвард
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 29
    Philogene, Jaden
    Форвард
  • 8
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 24
    Greaves, Jacob
    Захисник
  • 40
    Tuanzebe, Axel
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 28
    Walton, Christian
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • McKenna, Kieran
Статистика матчу
2
Удари повз
3
Штрафні
4
4
Фоли
3
70%
Володіння м'ячем
30%
2
Блоковано ударів
3
Удари в отвір
Кутові
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Ипсвич Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
36'
Це 19 гол Салаха у нинішньому чемпіонаті. Цікаво, що в Іпсвіча всього на один більше – 20
35'
Гоооол!!!
Гооол! Мо Салах! Гакпо відмінно вирізав навіс із кута штрафного, Собослаї до навісу не дотягнувся, але даьню ногою спокійно замкнув єгиптянин!
33'
Спокійно, впевнено почувається Ліверпуль зараз. Іпсвіч поки що не має жодного удару по воротах
31'
Дещо заспокоїлася зараз гра...
29'
Заміна
Бен Джонсон замість Уеса Бернса виходить у Іпсвіча. Відновилася гра у нас
28'
Затяглася пауза, дуже довго Бернса виносять. Ще, здається, й шину накладають
26'
Виносять Бернса на ношах, можна точно говорити, що він гру не продовжить
24'
А ось Вес Бернс після удару Гакпо тримається за коліно. Це може бути травма
22'
Холтон в атаці Іпсвіча активно боровся за верховий м'яч після дальнього закидання зі своєї половини, але суддя там побачив фол в атаці
20'
Кутовий
Іпсвіч заробив кутовий, перший у матчі для обох команд, Алісон на виході зіграв не найкращим чином, у м'яч не зіграв на виході, але захисники підстрахували свого воротаря
18'
Довго катали червоні м'яч біля чужого штрафного майданчика, шукаючи щілини в обороні, після чого просто упустили його за лицьову.
15'
Ну а червоні трохи заспокоїли гру, відкотившись більше в центр поля і пропонуючи Іпсвичу відкритися
14'
А Ліверпуль, до речі, цього сезону виграв усі 22 матчі у всіх турнірах, у яких відкривав рахунок. Такий цікавий факт
13'
Тепер Ліверпулю буде набагато простішим, це зрозуміло. Цікаво, що ж робитиме Іпсвіч?
11'
Гоооол!!!
Гооол! А ось класний розрізний пас пройшов від Конате на Собослаї, той вирішив не зближуватися і дав під штангу з лінії штрафного майданчика, і вийшло ідеально! 1:0, таки забили швидкий гол червоні!
9'
Іпсвіч грає низьким блоком, і поки що грає цілком успішно - Ліверпулю непросто пробитися до штрафного майданчика
7'
Ось Робертсон начебто так пробивав, але м'яч після блоку захисника полетів зовсім в інший бік
6'
Проте при контролі Ліверпуля поки що без моментів. Та і без ударів, якщо не згадувати постріл Гакпо на перших секундах
3'
Ліверпуль очікувано активніший на початку матчу, гості зосереджені на обороні
1'
Гакпо вже на 1-й хвилині стрільнув, метрів із 25-ти. Ну так, пристрілка, набагато вище
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Іпсвіча: Уолтон, Туанзебе, О'Ші, Гривз, Девіс, Бернс, Морсі, Філоген, Філіпс, Хатчінсон, Делап
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллістер, Собослаї, Салах, Гакпо, Діас
Іпсвіч бореться за виживання - 18-е місце у таблиці та 16 очок після 22 матчів
Ліверпуль – лідер турнірної таблиці. У червоних 50 очок після 21 матчу
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Майкл Солсбері
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 23-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Іпсвіч
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Ипсвич Таун 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ипсвич Таун можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ипсвич Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лілль" - 21.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Попередній матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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