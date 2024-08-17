Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

На даний момент Вулвергемптон розташовується на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці, але має однакову кількість очок з Іпсвіч Таун з зони вильоту, випереджаючи Трактористів лише за додатковими показниками. Арсенал розташовується на другом місці маючи однакову кількість з Ноттінгем Форест і випереджаючи їх за додатковими показниками, а відставання від Ліверпуля складає шість очок, при тому, що в лідерів гра в запасі