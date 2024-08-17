Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.
Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Челсі" - 20.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Динамо - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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