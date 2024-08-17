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Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 січня 2025, 17:00 - Молинью
Головний суддя: Оливер, Майкл
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
38'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
35%
Нічия
30%
Арсенал
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 0 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 21-7 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 23 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 17 times. The goal difference is 49-15 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Wolverhampton Wanderers (2-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have lost none of their last 7 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 7 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Matheus Cunha is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 10 goals. Kai Havertz has scored 8 times for Arsenal FC.
  • Rayan Ait Nouri has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 0, Arsenal FC won 5, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 1.4.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.33 goals when playing at home and Arsenal FC scores 2.15 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Nelson Semedo has more yellow cards (7) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Jurrien Timber has collected 5 for Arsenal FC.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 11 in the table with 29 points. Now they are number 17 with 16 points.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 14:00 Брістоль Сіті 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.01.2025 - 22:00 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
35%
Нічия
30%
Арсенал
35%
Склади команд
1
Sa, Jose
12
Agbadou, Emmanuel
4
Bueno, Santiago
2
Doherty, Matt
3
Ait-Nouri, Rayan
8
Gomes, Joao
7
Andre
22
Semedo, Nelson
10
Cunha, Matheus
21
Пабло Сарабiя
9
Larsen, Jorgen Strand
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
49
Lewis-Skelly, Myles
53
Nwaneri, Ethan
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 7
    Andre
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 12
    Agbadou, Emmanuel
    Захисник
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Витор Перейра
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
42%
Володіння м'ячем
58%
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
1
Удари повз
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
ЖК
Трансляція
37'
Стандарт на чужій половині поля заробили гості і після навісу в бік воріт суперники вибили м'яч
36'
Жовта картка
Гомес порушив правила на власній половині поля і після свистка арбітра почав сперечатися, цього не став терпіти Майкл Олівер і вперше в матчі дістав з кишені жовту картку
34'
Іще одна пауза. Тепер Тімбер отримав ушкодження і отримує допомогу від медиків
32'
Заміна
Все ж Вітор Перейра вимушений провести першу заміну і замість травмованого Ларсена на полі з'явився Хван Хі Чхан
29'
Невеличка пауза у грі. Ларсен отримав ушкодження і потребує допомоги лікарів
26'
Небезпечний момент
Парті пробив з-за меж штрафного, але відправив м'яч вище воріт
24'
Небезпечний момент
І знову навіс від Троссарда у карний майданчик і знову удар Гаверца головою, але цього разу Са врятував свою команду та парирував удар
21'
Ще одне закидання від Троссарда з лівого флангу, проте цього разу Са чудово зіграв на виході та забрав м'яч у руки
19'
Небезпечний момент
Чудовий навіс від Троссарда з лівого флангу у карний майданчик, на дальній стійці Гаверц виграв верхову боротьбу та пробив головою, але відправив м'яч поруч зі стійкою
16'
Нванері виконав простріл з лівого флангу, але до Гаверца м'яч не дійшов, адже його вибили суперники
13'
Небезпечний момент
Райс увірвався у штрафний і готувався виконати удар чи передачу, але в боротьбі випустив м'яч за межі поля
10'
Небезпечний момент
Семеду чудово прорвався правим флангом, виконав навіс у штрафний, а там Сарабія в один дотик злету пробивав по воротах, але відправив м'яч трішки вище
9'
Небезпечний момент
Са ледве не "привіз" гол у свої ворота, адже після передачі партнера довго не вибивав м'яч і Гаверц запресингував опонента, але голкіпер в останній момент встиг вибити м'яч, хоча й падінні
8'
Стандарт на чужій половині поля заробили Вовки і після навісу на дальню стійку ніхто з партнерів не відгукнувся і м'яч вийшов за межі поля
6'
Перші хвилини м'яч, здебільшого, перебуває на половині поля господарів, в той час як до воріт Рая м'я доходить лише за ініціативи Канонірів
3'
Небезпечний момент
Трішки метушні створили обидві команди в карному майданчику Вулвз, і Мартінеллі навіть зумів завдати удару, але невдало і м'яч полетів високо вгору, а не в бік воріт
1'
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Головний арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Жоржинью, Зінченко, Калафіорі, Ківьор, Нету, Портер, Стерлінг, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Нванері - Троссард, Гаверц, Мартінеллі
Головний тренер Вулвергемптон Вондерерз: Вітор Перейра
На лаві запасних: Бельгард, Гомеш, Гуедеш, Джонстон, Дойл, Доусон, Педру Ліма, Тоті, Хван Хі Чхан
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптон Вондерерз (3-4-2-1): Са - Агбаду, Буено, Догерті - Аїт-Нурі, Гомес, Андре, Семеду - Кунья, Сарабія - Ларсен
На даний момент Вулвергемптон розташовується на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці, але має однакову кількість очок з Іпсвіч Таун з зони вильоту, випереджаючи Трактористів лише за додатковими показниками. Арсенал розташовується на другом місці маючи однакову кількість з Ноттінгем Форест і випереджаючи їх за додатковими показниками, а відставання від Ліверпуля складає шість очок, при тому, що в лідерів гра в запасі
Матч пройде Вулвергемптоні на Молінью Стедіум та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вулвергемптон Вондерерз прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - Арсенал 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Арсенал можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Челсі" - 20.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Динамо - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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