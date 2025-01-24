Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 25.01.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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