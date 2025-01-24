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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 січня 2025, 19:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
35%
Челсі
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC when Manchester City is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 15 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 40-29 in favour of Manchester City.
  • During the last 67 meetings, Manchester City have won 28 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 91-87 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester City at home) and 4-4 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Chelsea FC in their last 6 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 17 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 7. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Chelsea FC in 48% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Chelsea FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Chelsea FC won 0, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.41 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester City scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 31 points. Now they are number 4 with 40 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
20
Перемог
38
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 18:30 Ипсвич Таун 0 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 8 - 0 Завершено Солфорд Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Челсі 5 - 0 Завершено Морекамбе В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
35%
Челсі
27%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Запасні гостей: Йоргенсен, Дісасі, Ачемпонг, Тосін, Гюсто, Дьюсберрі-Холл, Нету, Нкунку, Гійю
Інфо
"Челсі": Санчес, Джеймс (к), Чалоба, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Санчо, Джексон
Інфо
Запасні господарів: Ортега, Стоунз, Гріліш, Де Брюйне, Рейс, Савіньо, О'Райлі, Льюїс, Макаті
Інфо
"Сіті": Едерсон, Нунес, Хусанов, Аканджі, Гвардіол, Ковачич, Гюндоган, Бернарду, Мармуш, Фоден, Голанд
Інфо
Пані та панове, добрий вечір! Раді вітати вас на текстовому онлайні центрального матчу 23-го туру АПЛ між «Манчестер Сіті» (7-ме місце, 38 очок) та «Челсі» (5-та позиція, 40 пунктів).
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Останні матчі
Завершено 17:15 - Сьогодні Атлетіко Атлетіко 1 Вільярреал Вільярреал 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 1 Гіберніан Гіберніан 1 Завершено 17:00 - Сьогодні St. Johnstone St. Johnstone 2 Motherwell Motherwell 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Абердин Абердин 0 Сент-Миррен Сент-Миррен 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Вестерло Вестерло 1 Генк Генк 2

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 25.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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