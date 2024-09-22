Удінезе - Рома онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Удінезе" (Удине) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Friuli.
Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Удінезе" (Удине) та командою Рома (Рим):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Удінезе" у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Коста Руньяиж и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Удінезе" (Удине)
Рік заснування "Удінезе" (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Габриэле Чоффи
Минулий матч команди "Удінезе" був зіграний проти Комо - 20.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Комо.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти АЗ - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди АЗ.
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