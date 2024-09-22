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Удінезе - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 26 січня 2025, 16:00 - Stadio Friuli . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Sozza, Simone
Удінезе
Удине
0 - 0
Оновити
36'
Рома
Рим
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Хід матчу
8' Toure, Souleymane Вийшов: Kabasele, Christian 21' Celik, Zeki
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Удінезе
31%
Нічия
31%
Рома
38%
Цікаві факти
  • During the last 32 meetings with Udinese Calcio playing at home, Udinese Calcio have won 10 times, there have been 6 draws while AS Roma have won 16 times. The goal difference is 46-37 in favour of AS Roma.
  • During the last 65 meetings, Udinese Calcio have won 17 times, there have been 11 draws while AS Roma have won 37 times. The goal difference is 111-72 in favour of AS Roma.
  • Last season AS Roma won both games against Udinese Calcio (3-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Udinese Calcio scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Udinese Calcio haven't lost in their last 4 games.
  • Udinese Calcio have played 5 home matches in a row without winning.
  • AS Roma haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma haven't won any of their last 15 away matches.
  • Udinese Calcio haven't won any of their last 4 games against AS Roma.
  • Udinese Calcio haven't scored in 3 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 0-6-4.
  • Lorenzo Lucca is Udinese Calcio's top scorer with 7 goals. Artem Dovbyk has scored 7 times for AS Roma.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Udinese Calcio wins 1st half in 39% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • Udinese Calcio wins 39% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When Udinese Calcio leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 36% of their matches.
  • When Udinese Calcio is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Udinese Calcio.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Udinese Calcio's.
  • Udinese Calcio has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Udinese Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Udinese Calcio won 1, AS Roma won 4, 0 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Udinese Calcio.
  • Udinese Calcio have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • Udinese Calcio scores 1.2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2.2 goals against Udinese Calcio (on average).
  • Average number of goals in meetings between Udinese Calcio and AS Roma is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Udinese Calcio and AS Roma is 1.
  • Udinese Calcio scores 1.54 goals when playing at home and AS Roma scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Udinese Calcio scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Udinese Calcio haven't won in their last 4 games.
  • Jaka Bijol has more yellow cards (6) than any other player at Udinese Calcio. Niccolo Pisilli has collected 5 for AS Roma.
  • A year ago, Udinese Calcio were number 16 in the table with 18 points. Now they are number 10 with 26 points.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Удінезе
5
Перемог
27
Ігор
19
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 19:00 Рома 3 - 1 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 21:45 Удінезе 4 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Удінезе
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.01.2025 - 21:45 Комо 4 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.01.2025 - 16:00 Удінезе 0 - 0 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.01.2025 - 21:45 Еллас Верона 0 - 0 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 13:30 Удінезе 2 - 2 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.12.2024 - 19:30 Фіорентина 1 - 2 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.01.2025 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 19:00 Болонья 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома Н
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Головні події
21'
Celik, Zeki
Toure, Souleymane
Вийшов: Kabasele, Christian
8'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Удінезе
31%
Нічия
31%
Рома
38%
Склади команд
90
Sava, Razvan
95
Toure, Souleymane
29
Bijol, Jaka
31
Kristensen, Thomas
33
Zemura, Jordan
5
Payero, Martin
25
Karlstrom, Jesper
8
Lovric, Sandi
77
Modesto, Rui
17
Lucca, Lorenzo
10
Флоріан Товен
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
2
Rensch, Devyne
19
Celik, Zeki
17
Kone, Manu
61
Pisilli, Niccolo
3
Angelino
35
Baldanzi, Tommaso
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 17
    Lucca, Lorenzo
    Форвард
  • 10
    Флоріан Товен
    Форвард
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 5
    Payero, Martin
    Півзахисник
  • 25
    Karlstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 8
    Lovric, Sandi
    Півзахисник
  • 77
    Modesto, Rui
    Форвард
  • 95
    Toure, Souleymane
    Захисник
    8
  • 29
    Bijol, Jaka
  • 31
    Kristensen, Thomas
    Захисник
  • 90
    Sava, Razvan
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
    21
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Коста Руньяиж
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
7
Штрафні
5
1
Офсайди
3
4
Фоли
4
40%
Володіння м'ячем
60%
1
Кутові
3
ЖК
1
1
Удари повз
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Удінезе" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
34'
Хороший штрафний на фланзі для Роми. Пеллегріні навісив, НДіка головою пробив, але набагато вище. Все-таки важкий пас був для удару, високий...
32'
Інфо
40:60 володіння. На користь гостей
29'
Кутовий
Кутовий подав Удінезе, і навіть з ударом Крістенсена ногою після відскоку, але захисник встиг вставити ногу під нього
27'
Інфо
61:39 володіння на користь Роми, а ось за ударами 2:2
26'
Небезпечний момент
А ось Ренш непогано пробив, метрів із 20-ти, низом, під штангу, але кіпер Удінезе тягне!
25'
Обережна гра у нас. Можна сказати, суто італійська
22'
Небезпечний момент
А ось майже момент! Майже! Після навісу зі штрафного та знижки Бійол намагався у падінні пробити, але не дотгянувся нормально до м'яча.
21'
Жовта картка
Челік таки напрацював на жовту. Зіграв не грубо, але зірвав атаку Удінезе
18'
Офсайд
Ось Довбик на фланзі заліз у офсайд
17'
Без моментів поки що, досить прісна гра... Начебто й намагаються команди, але все ніяк...
15'
Челік у центрі поля жорстко прийняв у корпус Лукку. Обійшлося без картки
13'
Рома заробила штрафний на фланзі. Пішов непоганий навіс, але після спроби удару головою Сава спокійно забрав м'яч
9'
А ритм гри поки що цілком спокійний від команд. Моментів, та й просто ударів поки що немає
7'
Заміна
Так, Кабаселе вийшов замість Туре, вимушена заміна вже на самому початку матчу
6'
Щось серйозне, принесли ноші, виносять Туре з поля. Щось із коліном у гравця
5'
Туре виносив м'яч дуже невдало, отримав пошкодження гравець Удінезе
4'
Челік після проходу флангом прострілив у штрафний майданчик на Довбика, але Артем зачепитися за м'яч не зміг.
3'
Катають поки що команди м'яч у центрі поля. З деякою територіальною перевагою Удінезе
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Український форвард Артем Довбик вийде у старті римлян на цей матч!
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар, Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо, Челік, Ренш, Коне, Пеллегріні, Пісиллі, Бальданці, Довбик
Інфо
Стартовий склад Удінезе: Сава, Крістенсен, Бійол, Туре, Земура, Модешту, Ловрич, Карлстрем, Пайєро, Товен, Лукка
Інфо
Команди є сусідами у турнірній таблиці. У Роми 27 очок та 9-е місце, у Удінезе - 10 позиція та 26 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Сімоне Содза
Доброго дня всім! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 22-го туру Серії А, в якому Удінезе прийме Рому
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Анонс матчу "Удінезе" - Рома 26.01.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Удінезе" (Удине) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Friuli.

Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Удінезе" (Удине) та командою Рома (Рим):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Удінезе" у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Коста Руньяиж и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Удінезе" - Рома можна подивитися 26.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Удінезе" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Удінезе" (Удине)
Рік заснування "Удінезе" (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Габриэле Чоффи

Минулий матч команди "Удінезе" був зіграний проти Комо - 20.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Комо.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти АЗ - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди АЗ.

Слідкуйте за результатами матчу "Удінезе" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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