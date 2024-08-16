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Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 січня 2025, 21:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Фулгем
Лондон
0 - 0
Оновити
11'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
29%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
39%
Цікаві факти
  • During the last 18 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 2 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 12 times. The goal difference is 37-18 in favour of Manchester United.
  • During the last 39 meetings, Fulham FC have won 4 times, there have been 6 draws while Manchester United have won 29 times. The goal difference is 88-38 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last home win against Manchester United was in 2009.
  • Last season's matches: 0-1 (Fulham FC at home) and 1-2 (Manchester United at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC's home record this season: 4-5-2.
  • Raul Jimenez is Fulham FC's top scorer with 8 goals. Amad Diallo has scored 6 times for Manchester United.
  • Sasa Lukic has more yellow cards (9) than any other player at Fulham FC. Lisandro Martinez has collected 7 for Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 7 in the table with 35 points. Now they are number 13 with 26 points.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 34% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Fulham FC wins 34% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Manchester United.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Fulham FC scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Manchester United is 0.4.
  • Fulham FC scores 1.52 goals when playing at home and Manchester United scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
Особисті зустрічі
Фулгем
1
Перемог
16
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.08.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Фулгем 4 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
29%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
39%
Склади команд
1
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
3
Bassey, Calvin
5
Andersen, Joachim
21
Тімоті Кастань
16
Berge, Sander
20
Lukic, Sasa
17
Iwobi, Alex
32
Smith Rowe, Emile
8
Wilson, Harry
7
Рауль Хіменес
24
Андре Онана
4
De Ligt, Matthijs
5
Харрі Магуайр
6
Martinez, Lisandro
3
Mazraoui, Noussair
25
Ugarte, Manuel
8
Fernandes, Bruno
20
Dalot, Diogo
16
Diallo, Amad
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 32
    Smith Rowe, Emile
    Форвард
  • 8
    Wilson, Harry
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 20
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 3
    Bassey, Calvin
    Захисник
  • 5
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 1
    Бернд Лено
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Офсайди
1
Удари в отвір
Сейви
1
Фоли
1
51%
Володіння м'ячем
49%
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
8'
Перші хвилини лондонці виглядають більш активнішими та намагаються більше контролювати м'яч
6'
Небезпечний момент
Господарі перехопили м'яч в центрі поля, Івобі протягнув м'яч до карного майданчику та завдав удару у дальній кут, проте Онана спокійно зупинив м'яч
2'
Офсайд
Спроба швидкої атаки Дачників завершилася положенням поза грою в Хіменеса
1'
Свисток
Ентоні Тейлор дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Баїндір, Еріксен, Зіркзе, Йоро, Каземіро, Кольєр, Лінделоф, Маласія, Мейну
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-2-1): Онана - Мартінес, Магвайр, Де Лігт - Дало, Фернандеш, Угарте, Мазраві - Гарначо, Діалло - Гейлунн
Головний тренер Фулгему: Марку да Сілва
На лаві запасних: Бенда, Діоп, Кейрні, Куенка, Кінг, Перейра, Родрігу Муніз, Рід, Траоре
Інфо
Стартовий склад Фулгему (4-2-3-1): Лено - Робінсон, Бессі, Андерсен, Кастань - Берге, Лукич - Івобі, Сміт-Роу, Вілсон - Хіменес
На даний момент Фулгем займає десяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 33 очки, відстатючи від лідера на двадцять балів, а від зони єврокубків на сім. Манчестер Юнайтед наразі чотирнадцятий з 26-ма очками, до зони єврокубків чотирнадцять балів, а до лідера - 27
Поєдинок пройде у Лондоні на Крейвен Коттедж та розпочнеться о 21:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Фулгем прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" 26.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 26.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти "Лестер Сіті" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Рейнджерс - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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