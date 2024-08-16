Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти "Лестер Сіті" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Рейнджерс - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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