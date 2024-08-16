Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

На даний момент Фулгем займає десяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 33 очки, відстатючи від лідера на двадцять балів, а від зони єврокубків на сім. Манчестер Юнайтед наразі чотирнадцятий з 26-ма очками, до зони єврокубків чотирнадцять балів, а до лідера - 27