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Райо Вальєкано - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 січня 2025, 15:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Райо Вальєкано
Мадрид
0 - 0
Оновити
4'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Жирона
36%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 13-11 in favour of Girona FC.
  • During the last 23 meetings, Rayo Vallecano have won 8 times, there have been 7 draws while Girona FC have won 8 times. The goal difference is 31-28 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against Rayo Vallecano (3-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 30% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • Rayo Vallecano haven't scored in 0 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Jorge de Frutos is Rayo Vallecano's top scorer with 4 goals. Cristhian Stuani has scored 4 times for Girona FC.
  • Isi Palazon has assisted the most goals for Rayo Vallecano with 3. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 49 points. Now they are number 8 with 28 points.
  • Rayo Vallecano have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Rayo Vallecano have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 22% of their matches, Girona FC in 33% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 22% of halftimes, Girona FC wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Rayo Vallecano has better performance than Girona FC.
  • Rayo Vallecano's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 0, Girona FC won 3, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Rayo Vallecano scores 0.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 2 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Rayo Vallecano scores 1.28 goals when playing at home and Girona FC scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
1
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 20:00 Жирона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 20:30 Реал Сосьєдад 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.01.2025 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.12.2024 - 22:30 Вільярреал 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Жирона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Жирона П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Жирона
36%
Склади команд
13
Batalla, Augusto
3
Chavarria, Pep
24
Lejeune, Florian
16
Mumin, Abdul
2
Ratiu, Andrei
21
Адрiан Ембарба
6
Ciss, Pathe
17
Lopez, Unai
19
De Frutos, Jorge
7
Palazon, Isi
14
Camello, Sergio
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
15
Juanpe
17
Blind, Daley
10
Asprilla, Yaser
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
6
Van De Beek, Donny
20
Bryan Gil
11
Danjuma, Arnaut
Стартовий склад
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 14
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 21
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 6
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 17
    Lopez, Unai
  • 19
    De Frutos, Jorge
    Форвард
  • 3
    Chavarria, Pep
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 13
    Batalla, Augusto
    Воротар
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Перез, Иньиго
  • Мишел
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас.
Запасні: Карденас (в), Пача, Балью, Валентін, Гарсія, Гвардіола, Гумбау, Діас, Ернандес, Нтека, Трехо, Фернандес.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Баталья — Чаваррія, Лежен, Мумін, Раціу — Ембарба, Сісс, Лопес, де Фрутос — Паласон (к), Камельйо. Головний тренер — Іньїго Перес.
Запасні: Пау Лопес (в), Хуан Карлос (в), Міовський, Місехой, Порту, Ромеу, Руїс, Соліс, Стуані, Франсес, Циганков.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Хуанпе (к), Лопес, Арнау — Хіль, ван де Бек, Еррера, Мартін, Аспрілья — Данжума. Головний тренер — Мічел.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду Ла Ліги між Райо Вальєкано та Жироною.
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Анонс матчу Райо Вальєкано - Жирона 26.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 25.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона можна подивитися 26.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Минулий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Осасуна - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Мілан" - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

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