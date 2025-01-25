Райо Вальєкано - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Райо Вальєкано - Жирона 26.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 26.01.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 25.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Иньиго Перес



Минулий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Осасуна - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Мілан" - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

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