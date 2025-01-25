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Вальядолід - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 січня 2025, 22:00 - Хосе Соррилья . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Вальядолід
Вальядолид
0 - 0
Оновити
14'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
32%
Нічия
32%
Реал
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and Real Madrid when Real Valladolid is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 2 times, there have been 8 draws while Real Madrid have won 11 times. The goal difference is 36-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 43 meetings, Real Valladolid have won 4 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 28 times. The goal difference is 98-37 in favour of Real Madrid.
  • Real Valladolid's last home win against Real Madrid was in 2008.
  • Did you know that Real Valladolid scores 43% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have lost none of their last 5 away matches.
  • Real Valladolid haven't won any of their last 6 games against Real Madrid.
  • Real Valladolid haven't scored in 3 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 5-4-1.
  • Raul Moro is Real Valladolid's top scorer with 3 goals. Kylian Mbappe has scored 12 times for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 33% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Real Valladolid wins 33% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Valladolid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Valladolid scores 0 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and Real Madrid is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and Real Madrid is 0.8.
  • Real Valladolid scores 1.18 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вальядолід
0
Перемог
13
Ігор
11
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.01.2025 - 22:00 Еспаньол 2 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 17:15 Вальядолід 1 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.12.2024 - 22:00 Вальядолід 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершено Вальядолід П
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Зальцбург В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 22:30 Реал 5 - 2 Завершено Сельта В
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2025
09.01.2025 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Мальорка В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
32%
Нічия
32%
Реал
36%
Склади команд
13
Hein, Karl
22
Rosa, Lucas
3
Torres Ortiz, David
5
Sanchez, Javi
2
Perez, Luis
21
Amallah, Selim
12
Rielves, Mario Martin
23
Anuar
7
Sylla, Mamadou
9
Andre, Marcos
10
Sanchez, Ivan
1
Тібо Куртуа
35
Asencio, Raul
14
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
19
Данiель Себальос
8
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 7
    Sylla, Mamadou
    Захисник
  • 9
    Andre, Marcos
  • 10
    Sanchez, Ivan
    Півзахисник
  • 21
    Amallah, Selim
    Півзахисник
  • 12
    Rielves, Mario Martin
    Півзахисник
  • 23
    Anuar
  • 22
    Rosa, Lucas
    Захисник
  • 3
    Torres Ortiz, David
    Захисник
  • 5
    Sanchez, Javi
    Захисник
  • 2
    Perez, Luis
  • 13
    Hein, Karl
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Мартин Кочча
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Штрафні
3
1
Кутові
1
Сейви
1
3
Фоли
1
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Вальядолід - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
11'
Родріго виконав штрафний, який заробив Беллінгем. Влучив у стінку.
3'
Ще один удар головою зі стандарту, цього разу від Хавʼєра Санчеса. Значно менш небезпечний, ніж попередній.
2'
Небезпечний момент
Вальядолід міг відкривати рахунок уже на другій хвилині! Торрес увірвався на ближню стійку та головою підрізав подачу з кутового в дальній кут. Куртуа за рахунок реакції врятував ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Матео Бускетс Феррер.
Запасні: Феррейра (в), Арнунсіо, Коке, Латаса, Ндіає, Озкачар, Перес, Руїс, Чукі.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда: Хейн — Роза, Торрес, Хавʼєр Санчес (к), Перес — Амалла, Мартін, Ануар — Сілла, Андре, Іван Санчес. Головний тренер — Дієго Кокка.
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Лоренцо, Алаба, Гюлер, Ендрік, Лукас, Менді, Модрич, Рамон.
Інфо
Стартовий склад Мадрида: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Асенсіо — Вальверде (к), Себальйос — Родріго, Беллінгем, Діас — Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 21-го туру Ла Ліги Реал Вальядолід – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Вальядолід - Реал 25.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 25.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Мартин Кочча и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - Реал можна подивитися 25.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Минулий поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Еспаньол - 17.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Зальцбург - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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