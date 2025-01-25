Вальядолід - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вальядолід - Реал 25.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 25.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Мартин Кочча и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)

Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хосе Рохо Мартин



Минулий поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Еспаньол - 17.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти Зальцбург - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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