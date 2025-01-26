Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 21.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Минулий поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
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