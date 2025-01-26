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Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 січня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Барселона
Барселона
4 - 0
Оновити
43'
Валенсія
Валенсия
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Хід матчу
3' De Jong, Frenkie 8' Torres, Ferran 14' Raphinha 24' Lopez, Fermín
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
34%
Валенсія
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Valencia CF is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 21 times, there have been 8 draws while Valencia CF have won 6 times. The goal difference is 86-44 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 72 meetings, FC Barcelona have won 39 times, there have been 19 draws while Valencia CF have won 14 times. The goal difference is 146-86 in favour of FC Barcelona.
  • Valencia CF's last away win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season's matches: 4-2 (FC Barcelona at home) and 1-1 (Valencia CF at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Valencia CF scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 6 games.
  • Valencia CF have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Valencia CF in their last 9 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 5 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 5-0-3.
  • Valencia CF's away record this season: 0-4-6.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 16 goals. Hugo Duro has scored 6 times for Valencia CF.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Valencia CF in 26% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Valencia CF wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Valencia CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Valencia CF won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • FC Barcelona scores 2.56 goals when playing at home and Valencia CF scores 1 goals when playing away (on average).
  • Valencia CF haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Valencia CF were number 8 in the table with 29 points. Now they are number 19 with 16 points.
  • In LaLiga, Valencia CF has better performance than FC Barcelona.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
20
Перемог
32
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 22:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Барселона Н
Кубок Іспанії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Бетіс В
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2025
08.01.2025 - 21:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 22:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Кубок Іспанії 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Ельденсе 0 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 15:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Алавес Н
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Головні події
ГООЛ! Lopez, Fermín
24'
ГООЛ! Raphinha
14'
ГООЛ! Torres, Ferran
8'
ГООЛ! De Jong, Frenkie
3'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
34%
Валенсія
31%
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
24
Garcia, Eric
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
16
Lopez, Fermín
17
Casado, Marc
21
De Jong, Frenkie
11
Raphinha
7
Torres, Ferran
19
Yamal, Lamine
25
Mamardashvili, Giorgi
20
Дімітрі Фулк'є
24
Gasiorowski, Yarek
15
Tarrega, Cesar
14
Gaya, Jose
16
Lopez, Diego
18
Pepelu
8
Guerra Moreno, Javier
22
Rioja, Luis
10
Almeida, Andre
9
Duro, Hugo
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    14
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
    8
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
    24
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
    3
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 10
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 9
    Duro, Hugo
  • 16
    Lopez, Diego
    Захисник
  • 18
    Pepelu
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 22
    Rioja, Luis
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 24
    Gasiorowski, Yarek
    Захисник
  • 15
    Tarrega, Cesar
    Захисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Corberan, Carlos
Статистика матчу
6
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
8
Кутові
3
6
Штрафні
4
4
Фоли
5
77%
Володіння м'ячем
23%
Офсайди
1
2
Удари повз
Сейви
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Валенсія"
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41'
Торрес накрутив кількох захисників і пробивав на виконання в дальній кут. Мʼяч пішов на кутовий, зачепивши одного з валенсійців.
36'
Небезпечний момент
Щенсний продовжує привозити, але суддівська бригада рятує поляка від чергової ганьби. Войцех збив Дуро в карному майданчику, за що арбітр призначив пенальті і показав воротарю жовту картку, але після перегляду VAR було ухвалено рішення зафіксувати фол на Кунде, з якого почалася атака Валенсії.
32'
Бальде завдав потужного удару в дальній нижній кут з меж штрафного майданчика. Перший свій сейв у матчі виконав Мамардашвілі.
27'
Небезпечний момент
Торрес відкрився на лінії воротарського, отримав зручне закидання від Кунде, але не зміг злету спрямувати мʼяч у площину.
24'
Гоооол!!!
4-0! Кубарсі пасом із глибини виводить Ферміна на побачення з воротарем, а той впевнено переграє свого візаві.
22'
Алмейда вже майже прорвався віч-на-віч із воротарем, але в останній момент Касадо в підкаті відібрав мʼяч у португальця.
14'
Гоооол!!!
Розгром до 15 хвилини! Рафінья зробив забігання за спини захисникам, відірвався від них, обіграв Мамардашвілі та відправив мʼяч у порожні ворота.
8'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Барселона! Торрес в районі одинадцятиметрової позначки відгукується на передачу Бальде з лівого флангу та відправляє мʼяч у правий кут.
5'
Рафінья під кутом увійшов до штрафного майданчика та завдав удару, мʼяч від Фулькьє пішов на кутовий. Створити загрозу зі стандарту не вийшло.
3'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Чудова передача від Ямаля, де Йонг вривається у центр карного, першим дотиком обробляє мʼяч, а другим — спрямовує його в лівий кут.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Бальде, Ерік, Кубарсі, Кунде — Лопес, Касадо, де Йонг (к) — Рафінья, Торрес, Ямаль. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Гая (к), Таррега, Гасьоровський, Фулькьє — Ріоха, Герра, Пепелу, Лопес — Дуро, Алмейда. Головний тренер — Карлос Корберан.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Валенсією.
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Анонс матчу "Барселона" - "Валенсія" 26.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 26.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія" можна подивитися 26.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 21.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Минулий поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 19.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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