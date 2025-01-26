Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Щенсний продовжує привозити, але суддівська бригада рятує поляка від чергової ганьби. Войцех збив Дуро в карному майданчику, за що арбітр призначив пенальті і показав воротарю жовту картку, але після перегляду VAR було ухвалено рішення зафіксувати фол на Кунде, з якого почалася атака Валенсії.