Боруссія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - Шахтар 29.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 29.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 05.03.2013 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Брест - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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