  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссія - Шахтар Дивитися онлайн
У тренді

Боруссія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 січня 2025, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
29%
Нічия
25%
Шахтар
45%
Цікаві факти
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Borussia Dortmund have lost 4 matches in a row.
  • Borussia Dortmund have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 2 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 0-1-2.
  • Serhou Guirassy has assisted the most goals for Borussia Dortmund with 3. Yukhym Konoplya is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (2).
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 49% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 49% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 49% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 3 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Borussia Dortmund scores 2.42 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund haven't won in their last 5 games.
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
05.03.2013 - 21:45 Боруссія 3 - 0 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
13.02.2013 - 21:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Боруссія
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
25.01.2025 - 16:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Вердер Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Болонья 2 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
17.01.2025 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.01.2025 - 19:30 Хольштайн 4 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
10.01.2025 - 21:45 Боруссія 2 - 3 Завершено Байєр П
Показати більше
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 19:45 Шахтар 2 - 0 Завершено Брест В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 16:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Лудогорець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ЦСКА 1948 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар П
Показати більше
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
29%
Нічия
25%
Шахтар
45%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - Шахтар
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу зі Швеції: Гленн Нюберг
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Бондаренко, Грам, Конопля, Невертон, Педріньйо, Степаненко, Твардовський, Траоре, Фарина, Фесюн, Швед
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Різник - Азаров, Матвієнко, Бондар, Тобіас - Криськів - Кевін, Судаков, Марлон Гомес, Зубков - Педріньйо
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Майк Тульберг
На лаві запасних: Азхіл, Антон, Ветьєн, Гросс, Дюранвіль, Кабар, Кемпбелл, Коуту, Лотка, Мане, Маєр, Рейна
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд (4-3-3): Кобель - Бенсебаїні, Шлоттербек, Джан, Ріерсон - Баєр, Забітцер, Брандт - Адеємі, Гірассі, Байно-Гіттенс
На даний момент Боруссія розташовується на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці і маючи в своєму активі дванадцять очок гарантувала собі місце мінімум в 1/16 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар наразі займає 27-му сходинку у загальному заліку з сімома балами і ще має мінімальні шанси на вихід в плей-офф
Поєдинок пройде у Дортмунді на Сігнал Ідуна Парк та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу восьмого, заключного, раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Боруссія Дортмунд прийме в гостях Шахтар Донецьк
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 0 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 21:45 - Вчора Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Барнсли Барнсли 1 Завершено 21:45 - Вчора Мансфілд Таун Мансфілд Таун 0 Кроулі Таун Кроулі Таун 1 Завершено 21:45 - Вчора Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 2 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Пітерборо Пітерборо 1 Віган Атлетік Віган Атлетік 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Боруссія" - Шахтар 29.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 29.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 05.03.2013 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - Шахтар можна подивитися 29.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Брест - 22.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.