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Жирона - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 січня 2025, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
27%
Арсенал
35%
Цікаві факти
  • Girona FC have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC have lost none of their last 8 away matches.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Arnaut Danjuma has assisted the most goals for Girona FC with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (2).
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 32% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Girona FC wins 32% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than Girona FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Girona FC scores 2.13 goals when playing at home and Arsenal FC scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bryan Gil has more yellow cards (3) than any other player at Girona FC. Gabriel Martinelli has collected 2 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Girona FC have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
27%
Арсенал
35%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Мауріціо Маріані (Італія).
Запасні: Дансо (в), Гассаніга (в), Комас, Артеро, ван де Бек, Еррера, Клуа Оя, Кім, Міовський, Порту, Соліс, Стуані.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Пау Лопес — Франсес, Хуанпе (к), Яакобішвілі, Арнау — Мартін, Ромеу — Данжума, Аспрілья, Циганков — Руїс. Головний тренер — Мічел.
Запасні: Портер (в), Сетфорд (в), МʼХанд, Батлер-Оєдеджі, Гаверц, Зінченко, Льюїс-Скеллі, Мартінеллі, Райс, Саліба, Тімбер, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Нету — Калафіорі, Ківьор, Габріел, Партей — Меріно, Жоржиньйо, Едегор (к) — Троссар, Нванері, Стерлінг. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру Ліги чемпіонів Жирона – Арсенал.
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Анонс матчу Жирона - Арсенал 29.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 29.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Вулверхемптон" - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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