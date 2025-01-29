Ювентус - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ювентус (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 29.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Ювентус (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Ювентус у попередньому футбольному матчі 25.10.2022 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Наполі - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти Каса Піа - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Каса Піа.
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