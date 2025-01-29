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Ювентус - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 січня 2025, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Ювентус
Турин
0 - 1
Оновити
перерыв
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Бенфіка
31%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Juventus Turin have won 0 times, there have been 3 draws while SL Benfica have won 3 times. The goal difference is 10-7 in favour of SL Benfica.
  • Did you know that SL Benfica scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Juventus Turin haven't lost in their last 4 games.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • SL Benfica haven't scored in 1 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 4 goals. Vangelis Pavlidis has scored 4 times for SL Benfica.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 27% of their matches, SL Benfica in 45% of their matches.
  • Juventus Turin wins 27% of halftimes, SL Benfica wins 45%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Juventus Turin has better performance than SL Benfica.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • SL Benfica have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 1, SL Benfica won 3, 1 draws.
  • Juventus Turin scores 1.2 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1.8 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and SL Benfica is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and SL Benfica is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Juventus Turin scores 1.63 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ювентус
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 3 Завершено Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
01.05.2014 - 22:05 Ювентус 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
24.04.2014 - 22:05 Бенфіка 1 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.01.2025 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Брюгге 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.01.2025 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.01.2025 - 19:00 Торіно 1 - 1 Завершено Ювентус Н
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2024/2025
25.01.2025 - 20:00 Каса Піа 3 - 1 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона П
Чемпіонат Португалії 2024/2025
17.01.2025 - 22:15 Бенфіка 4 - 0 Завершено Фамалікан В
Кубок португальської ліги 2024/2025
11.01.2025 - 21:45 Спортинг 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Кубок португальської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 21:45 Бенфіка 3 - 0 Завершено Брага В
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Бенфіка
31%
Склади команд
1
Маттіа Перін
16
McKennie, Weston
4
Gatti, Federico
15
Kalulu, Pierre
22
Weah, Tim
26
Luiz, Douglas
19
Thuram, Kephren
10
Yildiz, Kenan
51
Mbangula Tshifunda, Samuel
7
Conceicao, Francisco
9
Vlahovic, Dusan
1
Trubin, Anatoliy
44
Araujo, Tomas
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
6
Bah, Alexander
61
Luis, Florentino
8
Aursnes, Fredrik
10
Kokcu, Orkun
11
Анхель Ді Марія
14
Pavlidis, Vangelis
21
Schjelderup, Andreas
Стартовий склад
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 51
    Mbangula Tshifunda, Samuel
    Форвард
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 26
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 16
    McKennie, Weston
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 1
    Маттіа Перін
    Воротар
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 14
    Pavlidis, Vangelis
    Форвард
  • 21
    Schjelderup, Andreas
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Тьяго Мотта
  • Лаже, Бруну
Статистика матчу
2
Удари в отвір
5
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
5
4
Сейви
2
5
Фоли
3
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Кутові
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Дуже поганий перший тайм у виконанні Ювентуса, хоча й створили першими гольовий момент у воріт Трубіна. Але в захисті діра, тому команда Мотти могла вже й два, і три голи пропустити, але краще б від того не заграла.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Небезпечний момент
Еурснес у центрі штрафного вискочив на перехопив пас Гатті назад із правого флангу оборони, відпасував на Павлідіса, але удар того блокував Локателлі.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
44'
Контроль м'яча від господарів наприкінці тайму.
40'
Подача від Мбангула з лівого флангу дісталась Трубіну.
37'
Контроль м'яча від гостей на чужій половині без гостроти.
34'
Небезпечний момент
Гатті на дальній завершував подачу з правого флангу, але навісний удар у правий кут був невдалим.
32'
Несподівана поява Консейсана на правому фланзі оборони під час контратаки, і несподіваний відбір у Кекчю.
29'
Небезпечний момент
Удар головою на ближній від Павлідіса завершував подачу з лівого флангу, але м'яч дістався Періну.
27'
Трубін спокійно забрав спробу Веа добити відскок перед штрафним від подачі кутового з лівого флангу.
24'
Утримує м'яч Ювентус на чужій половині.
21'
Ба на правому фланзі чужого штрафного сфолив проти Веа.
18'
Юве пішов шукати атаку у відповідь.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ба обробив закидання до лівого флангу штрафного й одразу покотив під удар Павлідісу в центр.
16'
Заміна
Локателлі замінив травмованого Калулу.
13'
Гатті дав ліктем по обличчю Кекчю в боротьбі перед власним штрафним.
11'
Перехоплював пас із правого флангу від Араужу Калулу й потягнув м'яз.
10'
Якісь проблеми із м'язами в Калулу у власному штрафному.
8'
Контроль м'яча від господарів на власній половині.
6'
Небезпечний момент
Удар від Шельдерупа на лівому фланзі штрафного з гострого кута заблокував на ближній Перін.
5'
Навіс із правого флангу від Консейсана дістався Трубіну на ближній.
2'
Трубін упорався з дальнім ударом із лівого флангу від Мбангула.
1'
Павлідіс на дальній трохи не встиг до прострілу з правого флангу від Ді Марії.
1'
Контроль м'яча від донеччан на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Соареш, Амдуні, Актюркоглу, Баррейру, Престіанні, Ролльгайзер, Бесте, Фонсека, Фелікс, Сантуш, Байрамі, Регу.
Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Араужу — Флорентіну, Еурснес, Кекчю — Ді Марія, Павлідіс, Шельдеруп.
Запасні: Пінсольо, Ді Грегоріо, Локателлі, Копмейнерс, Гонсалес, Аджич, Фаджолі, Савона, Рухі.
Ювентус: Перін — Веа, Калулу, Гатті, Маккенні — Тюрам, Дуглас Луїс — Консейсан, Мбангула, Їлдиз — Влахович.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ювентус, як мінімум, у стиках.
Інфо
Бенфіка претендує на плей-оф.
Інфо
Бенфіка іде двадцять першою з 3 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками — 10 очок.
Інфо
Ювентус іде сімнадцятим із 3 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 12 очок.
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Альянц Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 0 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 21:45 - Вчора Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Барнсли Барнсли 1 Завершено 21:45 - Вчора Мансфілд Таун Мансфілд Таун 0 Кроулі Таун Кроулі Таун 1 Завершено 21:45 - Вчора Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 2 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Пітерборо Пітерборо 1 Віган Атлетік Віган Атлетік 0

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Анонс матчу Ювентус - Бенфіка 29.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Ювентус (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 29.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ювентус (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Ювентус у попередньому футбольному матчі 25.10.2022 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - Бенфіка можна подивитися 29.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ювентус - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Наполі - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти Каса Піа - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Каса Піа.

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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