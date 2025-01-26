Рома - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Айнтрахт 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Рома (Рим) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 30.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Айнтрахт можна подивитися 30.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 26.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899

Країна: Германия

Тренер: Діно Топпмеллер



Минулий поєдинок команди Айнтрахт був зіграний проти Хоффенхайм - 26.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.