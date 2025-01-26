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Рома - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 січня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Obrenovic, Rade
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
33%
Айнтрахт
29%
Цікаві факти
  • Did you know that Eintracht Frankfurt scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • AS Roma have won 6 home matches in a row.
  • Eintracht Frankfurt have a winning streak of 4 matches.
  • AS Roma haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Europa League this season.
  • Eintracht Frankfurt haven't scored in 0 of their 3 away matches in UEFA Europa League this season.
  • AS Roma's home record this season: 2-1-0.
  • Angelino has assisted the most goals for AS Roma with 2. Hugo Ekitike is Eintracht Frankfurt's biggest assister (2).
  • Eintracht Frankfurt have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, Eintracht Frankfurt in 41% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, Eintracht Frankfurt wins 41%.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Eintracht Frankfurt has better performance than AS Roma.
  • Eintracht Frankfurt's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • AS Roma scores 1.97 goals when playing at home and Eintracht Frankfurt scores 2.97 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Eintracht Frankfurt scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Eintracht Frankfurt haven't lost in their last 5 games.
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.01.2025 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 19:00 Болонья 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо В
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Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
26.01.2025 - 16:30 Хоффенхайм 2 - 2 Завершено Айнтрахт Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 Айнтрахт 2 - 0 Завершено Ференцварош В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
17.01.2025 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Айнтрахт 4 - 1 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
11.01.2025 - 16:30 Санкт-Паулі 0 - 1 Завершено Айнтрахт В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
33%
Айнтрахт
29%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
56
Saelemaekers, Alexis
11
Артем Довбик
21
Пауло Дібала
1
Кевін Трапп
35
Володимир Тутаров
4
Робін Кох
3
Theate, Arthur
13
Kristensen, Rasmus
15
Skhiri, Ellyes
16
Larsson, Hugo
36
Knauff, Ansgar
19
Bahoya, Jean Matteo
8
Chaibi, Fares
11
Ekitike, Hugo
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 11
    Ekitike, Hugo
    Форвард
  • 19
    Bahoya, Jean Matteo
    Форвард
  • 8
    Chaibi, Fares
    Півзахисник
  • 13
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 15
    Skhiri, Ellyes
  • 16
    Larsson, Hugo
    Півзахисник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Форвард
  • 35
    Володимир Тутаров
    Захисник
  • 4
    Робін Кох
    Захисник
  • 3
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 1
    Кевін Трапп
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Дино Топпмёллер
LIVE
Трансляція матчу Рома - Айнтрахт
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу зі Словенії: Раде Обренович
Головний тренер Айнтрахт Франкфурт: Діно Топпмеллер
На лаві запасних: Аменда, Іш, Гетце, Дахуд, Кауа Сантос, Коллінз, Матанович, Нкунку, Сільєвич, Узун, Чандлер
Інфо
Стартовий склад Айнтрахт Франкфурт (3-4-2-1): Трапп - Теат, Кох, Тута - Кнауфф, Ларссон, Скірі, Крістенсен - Шаїбі, Баоя - Екітіке
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Де Марці, Ель-Шаараві, Залевський, Крістанте, Маркаччіні, Пізіллі, Суле, Челік, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Гуммельс, Манчіні - Анхеліно, Пеллегріні, Паредес, Коне, Салемакерс - Довбик, Дібала
Напередодні заключного раунду Рома йде на 21-й сходинці турнірної таблиці і у разі поразки, з дев'ятьма балами, має всі шанси не пройти в 1/16 плей-офф. Айнтрахт наразі другий з шістнадцятьма очками відстаючи від лідера на три бали і гарантував собі мінімум 1/16 фіналу, але має великі шанси вийти одразу в 1/8
Матч пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу восьмого раунду Етапу ліг Ліги Європи, в якому Рома прийме у гостях Айнтрахт Франкфурт
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Анонс матчу Рома - Айнтрахт 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Рома (Рим) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 30.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Айнтрахт можна подивитися 30.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 26.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Діно Топпмеллер

Минулий поєдинок команди Айнтрахт був зіграний проти Хоффенхайм - 26.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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