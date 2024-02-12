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Динамо - РФШ онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 січня 2025, 22:00 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Grinfeeld, Orel
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
РФШ
Рига
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Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
14%
РФШ
37%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 0-0-3.
  • FK Rigas Futbola Skola's away record this season: 0-0-3.
  • Mykola Shaparenko has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Janis Ikaunieks has collected 2 for FK Rigas Futbola Skola.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 46% of their matches, FK Rigas Futbola Skola in 57% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 46% of halftimes, FK Rigas Futbola Skola wins 57%.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FK Rigas Futbola Skola leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FK Rigas Futbola Skola is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In UEFA Europa League, FK Rigas Futbola Skola has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FK Rigas Futbola Skola's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.88 goals when playing at home and FK Rigas Futbola Skola scores 2.53 goals when playing away (on average).
  • FK Rigas Futbola Skola have a winning streak of 3 matches.
  • FK Rigas Futbola Skola have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Динамо
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
РФШ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:05 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершено РФШ
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
23.01.2025 - 15:04 Динамо 2 - 2 Завершено ФК Лапі Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 17:30 Галатасарай 3 - 3 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершено ЦСКА 1948 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 10:00 Динамо 2 - 0 Завершено Марібор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.01.2025 - 14:00 Динамо 1 - 1 Завершено Відзев Н
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Останні матчі - РФШ
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 РФШ 1 - 0 Завершено Аякс В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Маккабі 2 - 1 Завершено РФШ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 РФШ 0 - 2 Завершено ПАОК П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 РФШ 1 - 1 Завершено Андерлехт Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Айнтрахт 1 - 0 Завершено РФШ П
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
14%
РФШ
37%
Склади команд
35
Neshcheret, Ruslan
2
Vivcharenko, Kostiantyn
32
Taras, Mykhavko
40
Bilovar, Kristian
24
Tymchyk, Oleksandr
15
Rubchynskyi, Valentyn
91
Mykhailenko, Mikola
76
Олександр Піхальонок
22
Владислав Кабаєв
11
Vanat, Vladyslav
7
Андрій Ярмоленко
40
Ondoa, Fabrice
77
Njie, Haruna Rasid
23
Prenga, Herdi
43
Lipuscek, Ziga
11
Savalnieks, Roberts
27
Markhiyev, Adam
26
Panic, Stefan
72
Odisharia, Lasha
9
Ikaunieks, Janis
77
Ndjiki, Rostand
18
Zelenkovs, Dmitrijs
Стартовий склад
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 9
    Ikaunieks, Janis
  • 77
    Ndjiki, Rostand
    Форвард
  • 18
    Zelenkovs, Dmitrijs
    Півзахисник
  • 11
    Savalnieks, Roberts
    Півзахисник
  • 27
    Markhiyev, Adam
    Півзахисник
  • 26
    Panic, Stefan
    Півзахисник
  • 72
    Odisharia, Lasha
    Півзахисник
  • 77
    Njie, Haruna Rasid
  • 23
    Prenga, Herdi
    Захисник
  • 43
    Lipuscek, Ziga
    Захисник
  • 40
    Ondoa, Fabrice
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Викторс Морозс
LIVE
Трансляція матчу Динамо - РФШ
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Штейнборс, Вілковс, Куадіо, Стугліс, Лемаїч, Мареш, Сілагадзе.
РФШ: Ондоа — Нджіє, Пренга, Ліпущек — Савалніекс, Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі, Зеленковс.
Запасні: Суркіс, Ігнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Обом командам плей-оф уже не світить.
Інфо
РФШ іде тридцятим із 1 перемогою, 2 нічиїми та 4 поразками — 5 очок.
Інфо
Динамо йде останнім з 1 нічиєю та 6 поразками — 1 очко.
Орель Грінфельд (Ізраїль) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють Динамо Київ та латвійський РФШ.
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Анонс матчу Динамо - РФШ 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою РФШ (Рига) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 30.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою РФШ (Рига):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда РФШ залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та РФШ у попередньому футбольному матчі 12.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - РФШ можна подивитися 30.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - РФШ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ФК Лапі - 23.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: РФШ (Рига)
Рік заснування РФШ (Рига): 2005
Країна: Латвия

Попередній поєдинок команди РФШ був зіграний проти Аякс - 23.01.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди РФШ.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - РФШ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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