Динамо - РФШ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - РФШ 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою РФШ (Рига) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 30.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою РФШ (Рига):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда РФШ залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та РФШ у попередньому футбольному матчі 12.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ФК Лапі - 23.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: РФШ (Рига)

Рік заснування РФШ (Рига): 2005

Країна: Латвия



Попередній поєдинок команди РФШ був зіграний проти Аякс - 23.01.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди РФШ.

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