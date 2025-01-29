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ФКСБ - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 січня 2025, 22:00 - Национальный . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Харм Осмерс
ФКСБ
Бухарест
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФКСБ
29%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches in UEFA Europa League.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Fotbal Club FCSB haven't scored in 1 of their 3 home matches in UEFA Europa League this season.
  • Manchester United haven't scored in 0 of their 3 away matches in UEFA Europa League this season.
  • Fotbal Club FCSB's home record this season: 2-1-0.
  • Manchester United's away record this season: 1-2-0.
  • Daniel Birligea is Fotbal Club FCSB's top scorer with 3 goals. Rasmus Hojlund has scored 5 times for Manchester United.
  • Fotbal Club FCSB have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Fotbal Club FCSB wins 1st half in 42% of their matches, Manchester United in 29% of their matches.
  • Fotbal Club FCSB wins 42% of halftimes, Manchester United wins 29%.
  • When Fotbal Club FCSB leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Fotbal Club FCSB is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Fotbal Club FCSB.
  • Fotbal Club FCSB's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Fotbal Club FCSB scores 1.63 goals when playing at home and Manchester United scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Fotbal Club FCSB scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fotbal Club FCSB's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - ФКСБ
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Карабах 2 - 3 Завершено ФКСБ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершено ФКСБ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Хоффенхайм 0 - 0 Завершено ФКСБ Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 ФКСБ 0 - 0 Завершено Олімпіакос Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 ФКСБ 2 - 0 Завершено Мідтьюлланн В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 21:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФКСБ
29%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
29%
Склади команд
32
Tarnovanu, Stefan
5
Dawa Tchakonte, Joyskim
30
Ngezana, Siyabonga
17
Popescu, Mihai
33
Radunovic, Risto
8
Sut, Adrian
18
Edjouma, Malcom
2
Cretu, Valentin
11
Miculescu, David
9
Birligea, Daniel
7
Tanase, Florin
1
Bayindir, Altay
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
43
Collyer, Toby
37
Mainoo, Kobbie
12
Malacia, Tyrell
14
Крістіан Еріксен
9
Hojlund, Rasmus
8
Fernandes, Bruno
Стартовий склад
  • 11
    Miculescu, David
    Форвард
  • 9
    Birligea, Daniel
    Форвард
  • 7
    Tanase, Florin
    Півзахисник
  • 33
    Radunovic, Risto
    Захисник
  • 8
    Sut, Adrian
    Півзахисник
  • 18
    Edjouma, Malcom
    Півзахисник
  • 2
    Cretu, Valentin
  • 5
    Dawa Tchakonte, Joyskim
    Захисник
  • 30
    Ngezana, Siyabonga
    Захисник
  • 17
    Popescu, Mihai
    Захисник
  • 32
    Tarnovanu, Stefan
    Воротар
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 43
    Collyer, Toby
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Элиас Чараламбус
  • Рубен Аморим
LIVE
Трансляція матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Харм Осмерс (Німеччина).
Запасні: Удреа (в), Муси, Тома, Альхассан, Белуце, Кірікеш, Пантя, Попа, Стефанеску.
Інфо
Стартовий склад Стяуа: Тирновану — Дава, Нгезана, Попеску — Радунович, Шут (к), Еджума, Крецу — Мікулеску, Бірліджа, Тенасе. Головний тренер — Еліас Хараламбус.
Запасні: Гітон (в), Онана (в), Діалло, Гарначо, Зіркзе, Йоро, Каземіро, Ліндельоф, Магвайр, Угарте.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мартінес, де Лігт, Мазрауі — Маласія, Мейну, Кольєр, Далот — Фернандеш (к), Гейлунд, Еріксен. Головний тренер — Рубен Аморім.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду Ліги Європи між Стяуа та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед" 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою ФКСБ (Бухарест) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Национальный.

Дата проведення матчу: 30.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 30.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФКСБ (Бухарест)
Рік заснування ФКСБ (Бухарест): 1947
Країна: Румыния
Тренер: Илие Стан

Попередній матч команди ФКСБ був зіграний проти Карабах - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФКСБ.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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