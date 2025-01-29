ФКСБ - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФКСБ - "Манчестер Юнайтед" 30.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою ФКСБ (Бухарест) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Национальный.

Дата проведення матчу: 30.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФКСБ (Бухарест)

Рік заснування ФКСБ (Бухарест): 1947

Країна: Румыния

Тренер: Илие Стан



Попередній матч команди ФКСБ був зіграний проти Карабах - 23.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФКСБ.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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