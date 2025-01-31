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Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 лютого 2025, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Liverpool FC when AFC Bournemouth is playing at home is 0-4. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 0-3. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 0 draws while Liverpool FC have won 8 times. The goal difference is 27-8 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 19 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 16 times. The goal difference is 54-12 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against AFC Bournemouth (3-1 at home and 4-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 12 games.
  • AFC Bournemouth haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 5 games.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 8-3-0.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 11 goals. Mohamed Salah has scored 19 times for Liverpool FC.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 30 points. Now they are number 7 with 40 points.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 29% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 29% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 1.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.75 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.29 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Liverpool FC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • AFC Bournemouth have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (13).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
17
Ігор
13
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 1 Завершено Вест Бромвіч Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Ліверпуль
35%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Виходять команди на поле
Український центрбек Борнмута Ілля Забарний традиційно у стартовому складі на матч
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Собослаї, Мак Аллістер, Салах, Гакпо, Діас
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Аррісабалага, Забарний, Хейсен, Керкез, Кук, Крісті, Адамс, Брукс, Клюйверт, Семеньо, Уаттара
Борнмут йде на 7 позиції. 40 очок після 23 матчів
Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 53 очки після 22 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Даррен Інгленд.
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру АПЛ, в якому Борнмут прийме Ліверпуль.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" 01.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 01.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" можна подивитися 01.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти ПСВ - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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