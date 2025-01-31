Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 01.02.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти ПСВ - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.
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