Евертон - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Лестер Сіті" 01.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 01.02.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Лестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

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