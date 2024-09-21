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Евертон - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 лютого 2025, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Даррен Бонд
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Leicester City when Everton FC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Leicester City is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 10 draws while Leicester City have won 4 times. The goal difference is 29-28 in favour of Everton FC.
  • During the last 38 meetings, Everton FC have won 11 times, there have been 18 draws while Leicester City have won 9 times. The goal difference is 52-51 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last home win against Leicester City was in 2020.
  • Leicester City have a losing streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, Leicester City have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Leicester City have lost 5 away matches in a row.
  • Leicester City haven't won any of their last 7 away matches.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Leicester City's away record this season: 1-2-7.
  • Iliman Ndiaye is Everton FC's top scorer with 5 goals. Jamie Vardy has scored 7 times for Leicester City.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 18 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Leicester City in 27% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Leicester City wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Leicester City.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Leicester City has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Leicester City won 1, 3 draws.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Leicester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Leicester City is 1.8.
  • Everton FC scores 1.3 goals when playing at home and Leicester City scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Jordan Pickford has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Boubakary Soumare has collected 8 for Leicester City.
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
20
Ігор
7
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Евертон 2 - 0 Завершено Пітерборо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 16:00 Лестер Сіті 6 - 2 Завершено Квінз Парк Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
Трансляція
Інфо
Лестер іде сімнадцятим із 4 перемогами, 5 нічиїми та 14 поразками — 17 очок.
Інфо
Евертон іде шістнадцятим із 5 перемогами, 8 нічиїми та 9 поразками — 23 очки.
Запасні: Столарчик, Кулібалі, Коуді, Околі, Скіпп, Макейтір, Буонанотте, Мавідіді, Дака.
Лестер: Германсен — Джастін, Вестергор, Фас, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Ель-Ханнус, Декордова-Рід, Аю — Варді.
Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Гаррісон, Янг, Ірогбунам, Армстронг, Шеріф.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Ндіає — Бету.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Бонд (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Лестер.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - "Лестер Сіті" 01.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 01.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Лестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Лестер Сіті" можна подивитися 01.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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