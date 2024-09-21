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Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 лютого 2025, 16:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
4'
Крістал Пелес
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Крістал Пелес
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Crystal Palace when Manchester United is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Crystal Palace is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 12 times, there have been 2 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 32-10 in favour of Manchester United.
  • During the last 34 meetings, Manchester United have won 20 times, there have been 9 draws while Crystal Palace have won 5 times. The goal difference is 55-24 in favour of Manchester United.
  • Last season Crystal Palace won both games against Manchester United (4-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Manchester United scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 35% of their goals between the minutes 46-60?
  • Crystal Palace have a winning streak of 3 matches.
  • Crystal Palace haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Amad Diallo is Manchester United's top scorer with 6 goals. Jean Philippe Mateta has scored 8 times for Crystal Palace.
  • Lisandro Martinez has more yellow cards (7) than any other player at Manchester United. Will Hughes has collected 7 for Crystal Palace.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Crystal Palace have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 27% of their matches, Crystal Palace in 38% of their matches.
  • Manchester United wins 27% of halftimes, Crystal Palace wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Manchester United.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Crystal Palace won 2, 1 draws.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Crystal Palace is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Crystal Palace is 1.2.
  • Manchester United scores 2.07 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 39% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 38 points. Now they are number 12 with 29 points.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
15
Перемог
25
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.05.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 ФКСБ 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 21:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Стокпорт Каунти В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Крістал Пелес
37%
Склади команд
24
Андре Онана
6
Martinez, Lisandro
5
Харрі Магуайр
15
Yoro, Leny
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
25
Ugarte, Manuel
3
Mazraoui, Noussair
17
Garnacho, Alejandro
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
1
Henderson, Dean
26
Richards, Chris
5
Lacroix, Maxence
6
Guehi, Marc
12
Munoz, Daniel
19
Hughes, Will
8
Lerma, Jefferson
3
Mitchell, Tyrick
7
Ісмаїла Сарр
18
Kamada, Daichi
14
Жан-Филипп Матета
Стартовий склад
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Glasner, Oliver
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
2'
Ух, Діалло відразу ж мало не помилився, майже втратив м'яч біля свого штрафного майданчика, але сам же і підчистив
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Крістал Пелес: Хендерсон, Річардс, Лакруа, Гехі, Муньос, Мітчелл, Хьюз, Лерма, Камада, Сарр, Матета
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана, Магуайр, Мартінес, Дало, Мазрауї, Йоро, Угарте, Фернандеш, Гарначо, Майну, Діалл
Команди сусідять у турнірній таблиці: у МЮ 12 місце та 29 балів, у а Пелес 13-та позиція та 27 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Джон Брукс.
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги тестовий онлайн матчу 24-го туру АПЛ, в якому МЮ прийме Крістал Пелес
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес" 02.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес" можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти ФКСБ - 30.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Брентфорд - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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