Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Едегор відкриває рахунок! Стоунс віддав передачу на Аканджі перед власним штрафним, той невдало прийняв м'яч і він відскочив до опонента, після швидкої передачі м'яч опинився в Гаверца у штрафному, той відтягнув на себе суперника, віддав передачу на Едегора в район одинадцятиметрової і Мартін не помилився точним ударом відправивши м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу