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Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 лютого 2025, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
37'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
2' Odegaard, Martin 25' Timber, Jurrien
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Manchester City when Arsenal FC is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 12 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 35-32 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 66 meetings, Arsenal FC have won 27 times, there have been 14 draws while Manchester City have won 25 times. The goal difference is 93-90 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-0 (Arsenal FC at home) and 0-0 (Manchester City at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-4-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 8 goals. Erling Haaland has scored 18 times for Manchester City.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (7).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 57% of their matches, Manchester City in 48% of their matches.
  • Arsenal FC wins 57% of halftimes, Manchester City wins 48%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Manchester City won 1, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Arsenal FC scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 1.
  • Arsenal FC scores 2.21 goals when playing at home and Manchester City scores 2.34 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
8
Перемог
34
Ігор
19
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 18:30 Ипсвич Таун 0 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
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Головні події
Timber, Jurrien
25'
ГООЛ! Odegaard, Martin
2'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
29%
Склади команд
22
Raya, David
49
Lewis-Skelly, Myles
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
18
Ortega, Stefan
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
27
Nunes, Matheus
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    2
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
    25
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
4
Штрафні
6
2
Офсайди
1
38%
Володіння м'ячем
62%
4
Фоли
3
1
Удари повз
3
1
Кутові
2
1
ЖК
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
34'
Стоунс виконав закидання з правого флангу, але суперники перехопили передачу
33'
Кутовий
Кутовий виконали Містяни і після навісу та спроби удару м'яч комфортно прилетів у руки Рая
31'
Інфо
На даний момент Каноніри вже чотири рази пробили по воротах Сіті, в той час як в опонентів цей показник вдвічі менший. По ударам в площину воріт у команд паритет: по одній спробі
28'
Кутовий
Кутовий виконали лондонці і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
27'
Небезпечний момент
Ортега помилився при передачі від власних воріт і м'яч підхопили господарі, віддали м'яч Гаверцу у півколо штрафного і той пробив, але не влучив у площину воріт
26'
Жовта картка
Тімбер грубо зіграв проти Савіньйо в центральному колі і зривом потенційно небезпечної контратаки змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
25'
Непогане закидання на хід Голанну, але він програв боротьбу Льюїсу-Скеллі
24'
Небезпечний момент
Мармуш виконав непогану передачу на хід Савіньйо, той пробив у падінні з меж карного майданику, але не влучив у площину воріт
23'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Містяни і після навісу у воротарський майданчик Гвардіол вистрибнув вище всіх та пробив головою, проте Рая встиг зреагувати та відбив м'яч, той летів на дальню стійку, де вже очікував Голанн, але м'яч влучив у поперечину і його вибили Каноніри
22'
Фоден виконав закидання з правого флангу, але до Голанна м'яч не дійшов, адже його вибив Саліба
21'
Команди обмінялися атаками, проте втрачали м'яч на підступах до чужого штрафного
18'
Мармуш пробив з-за меж штрафного, але м'яч полетів значно вище воріт
17'
Троссард віддав чудову передачу з лівого флангу у штрафний, туди набігав Гаверц, проте його випередив Ортега та забрав м'яч у руки
13'
Темп матчу трішки сповільнився, але м'яч продовжують тримати лондонці
10'
Господарі продовжують контролювати м'яч, але поки не можуть дістатися воріт суперника
6'
Офсайд
Мартінеллі подвоїв перевагу, але з положення поза грою. Едегор віддав чудову передачу на Мартінеллі, той увірвався у штрафний і зумів перекинути Ортегу відправивши м'яч у ворота, проте одразу після цього лайнсмен підійняв прапорець і головний арбітр зафіксував положення поза грою
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Едегор відкриває рахунок! Стоунс віддав передачу на Аканджі перед власним штрафним, той невдало прийняв м'яч і він відскочив до опонента, після швидкої передачі м'яч опинився в Гаверца у штрафному, той відтягнув на себе суперника, віддав передачу на Едегора в район одинадцятиметрової і Мартін не помилився точним ударом відправивши м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу
1'
Небезпечний момент
Швидку контратаку створили Каноніри і Гаверц увірвався з флангу у штрафний та пробив, проте відправив м'яч прямо у руки Ортеги
1'
Свисток
Пітер Бенкс дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Пітер Бенкс
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: O'Райллі, Вітор Реїс, Гріліш, Гюндоган, Де Брюйне, Карсон, Льюїс, Макеті, Хусанов
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Ортега - Гвардіол, Аканджі, Стоунс, Нуньєс - Ковачич, Сілва - Савіньйо, Мармуш, Фоден - Голанн
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Жоржинью, Зінченко, Калафіорі, Ківьор, Меріно, Нванері, Нету, Стерлінг, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Едегор - Троссард, Гаверц, Мартінеллі
Напередодні матчу Арсенал займає другу сходинку турнірної таблиці маючи однакову кількість очок з Ноттінгем Форест, але при цьому з грою в запасі, а відставання від Ліверпуля складає дев'ять балів. Манчестер Сіті наразі четвертий , з однаковою кількістю балів з Ньюкаслом, але з грою в запасі, відставання від Арсеналу складає шість очок і п'ятнадцять, відповідно, від лідера
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 18:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Манчестер Сіті
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" 02.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Жирона - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брюгге - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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