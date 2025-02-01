Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Жирона - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брюгге - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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