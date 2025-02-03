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Жирона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 лютого 2025, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Жирона
Жирона
1 - 0
Оновити
42'
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Хід матчу
8' Ruiz, Abel
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
41%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
29%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 5 times, there have been 4 draws while UD Las Palmas have won 3 times. The goal difference is 22-12 in favour of Girona FC.
  • During the last 25 meetings, Girona FC have won 10 times, there have been 7 draws while UD Las Palmas have won 8 times. The goal difference is 40-31 in favour of Girona FC.
  • UD Las Palmas's last away win against Girona FC was in 2014.
  • Last season Girona FC won both games against UD Las Palmas (1-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Girona FC scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that UD Las Palmas scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC have lost 4 matches in a row.
  • UD Las Palmas haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to UD Las Palmas in their last 5 encounters.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • UD Las Palmas haven't scored in 3 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 4 goals. Sandro Ramirez has scored 7 times for UD Las Palmas.
  • Yangel Herrera has more yellow cards (6) than any other player at Girona FC. Alex Suarez has collected 8 for UD Las Palmas.
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 52 points. Now they are number 8 with 28 points.
  • A year ago, UD Las Palmas were number 8 in the table with 31 points. Now they are number 15 with 23 points.
  • Girona FC wins 1st half in 32% of their matches, UD Las Palmas in 15% of their matches.
  • Girona FC wins 32% of halftimes, UD Las Palmas wins 15%.
  • The winner of their last meeting was UD Las Palmas.
  • On their last meeting UD Las Palmas won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Las Palmas.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, UD Las Palmas won 1, 1 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 0.4 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and UD Las Palmas is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and UD Las Palmas is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 2.17 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 1.13 goals when playing away (on average).
  • UD Las Palmas's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
19.05.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.01.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.01.2025 - 15:00 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Хетафе П
Кубок Іспанії 2024/2025
05.01.2025 - 13:00 Ельче 4 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Еспаньол В
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Головні події
ГООЛ! Ruiz, Abel
8'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
41%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
29%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
15
Juanpe
4
Arnau, Martinez
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
20
Bryan Gil
6
Van De Beek, Donny
8
Віктор Циганков
9
Ruiz, Abel
1
Cillessen, Jasper
6
Pelmard, Andy
4
Suarez, Alex
15
McKenna, Scott
3
Marmol, Mika
12
Loiodice, Enzo
5
Munoz, Javi
14
Fuster, Manuel
20
Rodriguez, Kirian
10
Moleiro, Alberto
37
Silva, Fabio
Стартовий склад
  • 9
    Ruiz, Abel
    8
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 37
    Silva, Fabio
  • 14
    Fuster, Manuel
    Форвард
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 12
    Loiodice, Enzo
    Півзахисник
  • 5
    Munoz, Javi
  • 6
    Pelmard, Andy
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 15
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 3
    Marmol, Mika
    Захисник
  • 1
    Cillessen, Jasper
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
3
5
Кутові
3
6
Штрафні
7
3
Офсайди
3
2
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
Сейви
1
4
Фоли
3
52%
Володіння м'ячем
48%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Лас-Пальмас
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
41'
Кутовий
І знову кутовий в каталонців і після навісу та боротьби суперники вибили м'яч
39'
Черговий стандарт на половині поля суперника заробили господарі і Циганков виконав закидання, але цього разу надто перестарався і м'яч полетів аж до кутового прапорця
38'
Небезпечний момент
Чудову контратаку створили Жироністас і після прострілу х лівого флангу від Хіля першим на м'ячі зіграв Руїс та пробив, але відправив м'яч вище воріт
37'
Кутовий
Черговий корнер для Жирони і цього разу після був навіс в район одинадцятиметрової позначки, але там нікого з партнерів не було
35'
Кутовий
Другий поспіль корнер вийшов менш вдалим і після навісу суперники спокійно вибили м'яч
35'
Кутовий
Кутовий виконали каталонці і після навісу Крейчі пробив головою, але невдало і м'яч відскочив до суперника, ті його вибили, проте прямо в ноги Хілю, який пробив з меж штрафного, але Сіллессен встиг зреагувати і парирувати удар
34'
Руїс виконав простріл з правого флангу, але суперники перевели м'яч за межі поля
33'
Небезпечний момент
Стандарт на чужій половині поля виконали Жироністас і після навісу Циганкова на дальню стійку Мартінес першим зіграв на м'ячі та виконав простріл, але Хіль трішки не встиг за м'ячем
29'
Під час атаки господарів Хіль впав на лінії штрафного у боротьбі з Фустером. Свисток арбітра мовчить
28'
Молейро виконав закидання з лівого флангу, але ніхто з партнерів не відгукнувся на його передачу
27'
Кутовий
Тепер своїм кутовим відповіли каталонці, але також невдало, адже після навісу суперники вибили м'яч
24'
Кутовий
Корнер виконали гравці Лас-Пальмасу і після навісу та боротьби суперники вибили м'яч
24'
Стандарт на чужій половині поля заробили гості і після навісу та спроби передачі м'яч вийшов на кутовий
23'
Останні хвилини Жовті заволоділи м'ячем і намагаються дістатися воріт Гассаніги
20'
Циганков виконав закидання з правого флангу на дальню стійку, проте Пельмар першим зіграв на м'ячі і вибив його подалі від воріт
19'
Офсайд
Ще одна атака Жирони закінчилася положенням поза грою, тепер в Хіля
15'
Офсайд
Спроба атаки господарів закінчилася положенням поза грою в Еррери
13'
Кутовий
Корнер виконали гості і після розіграшу та навісу м'яч опинився в руках Гассаніги
12'
Молейро пробив з-за меж карного майданчику і після рикошету м'яч вийшов за межі поля
11'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали каталонці і після навісу суперники вибили м'яч
10'
Небезпечний момент
Циганков прорвався правим флангом та виконав простріл, на ближній стійці Руїс першим зіграв на м'ячі і пробив, але влучив у Алекса Руїса і м'яч вийшов за межі поля
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Руїс виводить команду вперед! Еррера віддав чудову передачу за спини захисникам на Руїса, останній вийшов на побачення з голкіпером та точним ударом з меж штрафного відправив м'яч у ближній кут! Рахунок стає 1:0 на користь Жирони
7'
Хіль виконав простріл з лівого флангу, але суперники зуміли перехопити передачу
5'
Офсайд
Спроба атаки гостей закінчилася положенням поза грою
2'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу суперники вибили м'яч
2'
Небезпечний момент
Першу атаку створили гравці Лас-Пальмасу і завдали удару з-за меж штрафного, але після рикошету м'яч полетів за межі поля
1'
Свисток
Маріо Мелеро Лопес дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Маріо Мелеро Лопес
Головний тренер Лас-Пальмасу: Дієго Мартінес
На лаві запасних: Байчетич, Віті, Герцог, Горкаш, Макберні, Мата, Муньйос, Рамірес, Мора, Гарсія
Інфо
Стартовий склад Лас-Пальмасу (4-5-1): Сіллессен - Мармоль, Маккенна, Алекс Суарес, Пельмар - Молейро, Родіргес, Луаодіс, Фустер, Хав'єр Муньйос - Сілва
Головний тренер Жирони: Мічел Санчес
На лаві запасних: Аспрілья, Данжума, Крапивцов, Лопес, Міовскі, Місехой, Порту, Соліс Ромеро, Стуані, Франсес, Хуан Карлос, Яакобішвілі
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-3): Гассаніга - Гутьєррес, Крейчі, Хуанпе, Мартінес - Мартін, ван де Бек, Еррера - Хіль, Руїс, Циганков
Напередодні матчу Жирона займає десяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 28 очок. Відставання він лідера складає 21 бал, а від зони єврокубків - чотири, маючи гру в запасі. Лас-Пальмас займає п'ятнадцяте місце турнірної таблиці з 23 очками, випереджаючи зону вильоту всього на два бали
Поєдинок пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 22-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Лас-Пальмас
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Останні матчі
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Анонс матчу Жирона - Лас-Пальмас 03.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Лас-Пальмас, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Жирона у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас можна подивитися 03.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Арсенал - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Осасуна - 24.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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