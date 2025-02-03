Жирона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 03.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Лас-Пальмас, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Жирона у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас можна подивитися 03.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Арсенал - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента
Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Осасуна - 24.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.