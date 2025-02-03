Жирона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Кутовий

Кутовий виконали каталонці і після навісу Крейчі пробив головою, але невдало і м'яч відскочив до суперника, ті його вибили, проте прямо в ноги Хілю, який пробив з меж штрафного, але Сіллессен встиг зреагувати і парирувати удар