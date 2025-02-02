Барселона - Алавес онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес" можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Аталанта" - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Минулий поєдинок команди "Алавес" був зіграний проти Сельта - 27.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Алавес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.