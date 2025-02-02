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Барселона - Алавес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 лютого 2025, 15:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Алавес
Витория-Гастейс
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
44%
Нічия
28%
Алавес
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Deportivo Alaves when FC Barcelona is playing at home is 3-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 12 times, there have been 1 draws while Deportivo Alaves have won 2 times. The goal difference is 45-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 32 meetings, FC Barcelona have won 24 times, there have been 4 draws while Deportivo Alaves have won 4 times. The goal difference is 82-25 in favour of FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves's last away win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season FC Barcelona won both games against Deportivo Alaves (2-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 8 games.
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Deportivo Alaves in their last 6 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 3 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 6-0-3.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 17 goals. Kike Garcia has scored 9 times for Deportivo Alaves.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 10. Carlos Vicente is Deportivo Alaves's biggest assister (3).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 56% of their matches, Deportivo Alaves in 25% of their matches.
  • FC Barcelona wins 56% of halftimes, Deportivo Alaves wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Deportivo Alaves leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In LaLiga, Deportivo Alaves has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Deportivo Alaves won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Deportivo Alaves and Deportivo Alaves scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 1.
  • FC Barcelona scores 2.77 goals when playing at home and Deportivo Alaves scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • A year ago, Deportivo Alaves were number 12 in the table with 23 points. Now they are number 17 with 21 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
12
Перемог
16
Ігор
1
Перемог
Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Барселона 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 22:00 Барселона 7 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 22:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Барселона Н
Кубок Іспанії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.01.2025 - 22:00 Алавес 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Бетіс 1 - 3 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 15:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.12.2024 - 17:15 Алавес 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
44%
Нічия
28%
Алавес
28%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Алавес"
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Інфо
Арбітр — Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Бальде, Кубарсі, Араухо (к), Кунде — Педрі, Касадо, Гаві — Рафінья, Левандовський, Ямаль. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Овоно — Санчес, Діарра, Моуріньйо, Теналья — Конечни, Гевара (к), Бланко, Вісенте — Гуріді, Гарсія. Головний тренер — Едуардо Куде.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Алавесом.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - "Алавес" 02.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес" можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Аталанта" - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий поєдинок команди "Алавес" був зіграний проти Сельта - 27.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Алавес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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