Еспаньол - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Еспаньол - Реал 01.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 01.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)

Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900

Країна: Испания

Тренер: Диего Мартинес



Попередній матч команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Брест - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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