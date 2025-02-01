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Еспаньол - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 лютого 2025, 22:00 - Корнелья-Эль Прат . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Еспаньол
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
21%
Нічия
25%
Реал
54%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and Real Madrid when Espanyol Barcelona is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Espanyol Barcelona playing at home, Espanyol Barcelona have won 8 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 18 times. The goal difference is 52-24 in favour of Real Madrid.
  • During the last 59 meetings, Espanyol Barcelona have won 9 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 44 times. The goal difference is 133-43 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Espanyol Barcelona haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid have lost none of their last 7 away matches.
  • Espanyol Barcelona haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 3 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 6-4-1.
  • Javi Puado is Espanyol Barcelona's top scorer with 7 goals. Kylian Mbappe has scored 15 times for Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Espanyol Barcelona wins 1st half in 18% of their matches, Real Madrid in 47% of their matches.
  • Espanyol Barcelona wins 18% of halftimes, Real Madrid wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Espanyol Barcelona leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Espanyol Barcelona.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Espanyol Barcelona won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3 goals against Espanyol Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 1.6.
  • Espanyol Barcelona scores 1.28 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Jofre Carreras has assisted the most goals for Espanyol Barcelona with 3. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (6).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Еспаньол
2
Перемог
24
Ігор
20
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.01.2025 - 22:00 Еспаньол 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.12.2024 - 22:30 Еспаньол 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 15:00 Еспаньол 0 - 0 Завершено Осасуна Н
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 22:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Зальцбург В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 22:30 Реал 5 - 2 Завершено Сельта В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
21%
Нічия
25%
Реал
54%
LIVE
Трансляція матчу Еспаньол - Реал
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В ефірі
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Запасні:
Інфо
Стартовий склад Еспаньйола:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес (к) — Беллінгем, Себальйос, Вальверде, Родріго — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру Ла Ліги Еспаньйол – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Еспаньол - Реал 01.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 01.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еспаньол - Реал можна подивитися 01.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Еспаньол - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Попередній матч команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 25.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Брест - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Еспаньол - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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