Рома - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Наполі 02.02.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.02.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Наполі можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Айнтрахт - 30.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Франческо Кальцона



Попередній поєдинок команди Наполі був зіграний проти Ювентус - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.