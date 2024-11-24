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Рома - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 лютого 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
26'
Наполі
Неаполь
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Хід матчу
14' Pisilli, Niccolo 14' Маттео Політано
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рома
33%
Нічия
29%
Наполі
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and SSC Napoli when AS Roma is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 13 times, there have been 5 draws while SSC Napoli have won 7 times. The goal difference is 43-32 in favour of AS Roma.
  • During the last 51 meetings, AS Roma have won 21 times, there have been 13 draws while SSC Napoli have won 17 times. The goal difference is 77-67 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-0 (AS Roma at home) and 2-2 (SSC Napoli at home).
  • In Serie A, AS Roma have 4 successive home wins.
  • SSC Napoli have a winning streak of 7 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AS Roma scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that SSC Napoli scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have won 7 home matches in a row.
  • SSC Napoli have a winning streak of 7 matches.
  • SSC Napoli have a winning streak of 4 matches away from home.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 2 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's home record this season: 7-0-4.
  • SSC Napoli's away record this season: 8-2-1.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 8 goals. Romelu Lukaku has scored 9 times for SSC Napoli.
  • A year ago, SSC Napoli were number 8 in the table with 35 points. Now they are number 1 with 53 points.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, SSC Napoli in 34% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, SSC Napoli wins 34%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than AS Roma.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, SSC Napoli won 3, 1 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • AS Roma scores 1 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1.2 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and SSC Napoli is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and SSC Napoli is 0.2.
  • AS Roma scores 1.97 goals when playing at home and SSC Napoli scores 1.76 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
10
Перемог
30
Ігор
13
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.04.2024 - 19:00 Наполі 2 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.12.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.01.2025 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 19:00 Болонья 2 - 2 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.01.2025 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 21:45 Наполі 2 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.01.2025 - 19:00 Фіорентина 0 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 16:00 Наполі 1 - 0 Завершено Венеція В
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Головні події
Pisilli, Niccolo
14'
14'
Маттео Політано
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рома
33%
Нічия
29%
Наполі
38%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
4
Cristante, Bryan
3
Angelino
18
Soule, Matias
17
Kone, Manu
61
Pisilli, Niccolo
2
Rensch, Devyne
92
El Shaarawy, Stephan
14
Shomurodov, Eldor
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
5
Jesus, Juan
37
Леонардо Спінаццола
99
Anguissa, Frank
68
Lobotka, Stanislav
8
Mctominay, Scott
21
Маттео Політано
11
Ромелу Лукаку
7
Neres, David
Стартовий склад
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
    14
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
    14
  • 11
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 99
    Anguissa, Frank
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 8
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Конте, Антонио
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
40%
Володіння м'ячем
60%
1
ЖК
1
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Рома - Наполі
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
23'
26'
22'
16'
Лукаку отримав передачу на хід, увійшов до штрафного майданчика та спробував пробити в дальній кут. Весь цей час його супроводжував Манчіні, який і заблокував удар бельгійця.
14'
Жовта картка
Політано впав у карному після контакту з Пізіллі, арбітр відразу продемонстрував вінгеру Наполі жовту картку за симуляцію.
5'
Сумбурні перші хвилини з великою кількістю боротьби. Рома трохи більше володіє мʼячем з метою убезпечити свої ворота через контроль.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мікаель Фаббрі.
Запасні: Голліні (в), Де Марці (в), Абдулхамід, Бальданці, Гуммельс, Даль, Дібала, Довбик, Паредес, Пеллегріні, Салемакерс, Челік.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — НʼДіка, Манчіні (к), Крістанте — Анхеліньйо, Суле, Коне, Пізіллі, Ренш — Ель-Шаараві — Шомуродов. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
Запасні: Скуффет (в), Турі (в), Буонджорно, Біллінг, Гаса, Гілмор, Марін, Маццоккі, Нгонге, Распадорі, Сімеоне.
Інфо
Стартовий склад Наполі: Мерет — Спінаццола, Жуан Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо (к) — Мактоміней, Лоботка, Ангісса — Нерес, Лукаку, Політано. Головний тренер — Антоніо Конте.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 23-го туру Серії А Рома – Наполі.
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Останні матчі
Завершено 20:15 - Сьогодні Хапоель Хапоель 1 Маккабі Маккабі 3 Завершено 20:15 - Сьогодні Кортрейк Кортрейк 1 Вестерло Вестерло 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Гент Гент 1 Андерлехт Андерлехт 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Мілан Мілан 1 Інтер Інтер 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Легія Легія 1 Корона Корона 1

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Анонс матчу Рома - Наполі 02.02.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Наполі можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Айнтрахт - 30.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона

Попередній поєдинок команди Наполі був зіграний проти Ювентус - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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