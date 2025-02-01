Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Мілан" - "Інтер" 02.02.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 02.02.2025

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Мілан", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 06.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Динамо - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти Монако - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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