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Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 лютого 2025, 19:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Киффи
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
7'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
26%
Інтер
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Inter Milano is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 11 times, there have been 12 draws while Inter Milano have won 14 times. The goal difference is 46-39 in favour of Inter Milano.
  • During the last 78 meetings, AC Milan have won 25 times, there have been 19 draws while Inter Milano have won 34 times. The goal difference is 114-95 in favour of Inter Milano.
  • Last season Inter Milano won both games against AC Milan (5-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that AC Milan scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Inter Milano scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • AC Milan haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 6 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches away from home.
  • AC Milan haven't scored in 3 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • AC Milan's home record this season: 5-5-1.
  • Inter Milano's away record this season: 8-2-0.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 38% of their matches, Inter Milano in 57% of their matches.
  • AC Milan wins 38% of halftimes, Inter Milano wins 57%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Inter Milano won 3, 0 draws.
  • AC Milan scores 1.4 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Inter Milano is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Inter Milano is 1.2.
  • AC Milan scores 2.07 goals when playing at home and Inter Milano scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
8
Перемог
36
Ігор
19
Перемог
Інтер
Суперкубок Італії 2025
06.01.2025 - 21:00 Інтер 2 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Динамо 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 13:30 Мілан 3 - 2 Завершено Parma В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.01.2025 - 19:30 Комо 1 - 2 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 19:00 Лечче 0 - 4 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Спарта 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.01.2025 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.01.2025 - 21:45 Інтер 2 - 2 Завершено Болонья Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
26%
Інтер
37%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
31
Pavlovic, Strahinja
23
Tomori, Fikayo
32
Кайл Уокер
14
Reijnders, Tijani
4
Bennacer, Ismael
80
Musah, Yunus
10
Leao, Rafael
90
Abraham, Tammy
11
Крістіан Пулішич
1
Sommer, Yann
28
Бенжамен Павар
6
De Vrij, Stefan
95
Алессандро Бастоні
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 4
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 32
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
3'
Перша спроба атакувати від Мілана нічим гострим не завершилась.
1'
Інтер позиційно атакує на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Зелінські, Арнаутович, Ачербі, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Де П’єрі, Залевські, Таремі.
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Габбія, Хіменес, Терраччано, Тіав, Дзеролі, Чуквезе, Камарда, Йович, Окафор.
Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Беннасер — Пулішич, Рейндерс, Леау — Абрагам.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Інтер іде другим із 15 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 50 очок.
Інфо
Мілан іде восьмим із 9 перемогами, 7 нічиїми та 5 поразками — 34 очки.
Мікаель Фаббрі (Фаенца, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та міланський Інтер.
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Останні матчі
Завершено 17:15 - Сьогодні Валенсія Валенсія 2 Сельта Сельта 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Motherwell Motherwell 1 Селтік Селтік 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Рейнджерс Рейнджерс 4 Росс Каунти Росс Каунти 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Бристоль Роверс Бристоль Роверс 3 Пітерборо Пітерборо 1

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Анонс матчу "Мілан" - "Інтер" 02.02.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 02.02.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Мілан", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 06.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер" можна подивитися 02.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Динамо - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти Монако - 29.01.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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