Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" 03.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Минулий поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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