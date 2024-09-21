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Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 лютого 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Челсі
Лондон
0 - 1
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42'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
50%
Нічия
27%
Вест Хем Юнайтед
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and West Ham United is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 19 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 5 times. The goal difference is 57-22 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 59 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 17 times. The goal difference is 104-57 in favour of Chelsea FC.
  • West Ham United's last away win against Chelsea FC was in 2019.
  • Last season's matches: 5-0 (Chelsea FC at home) and 3-1 (West Ham United at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that West Ham United scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to West Ham United in their last 4 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (5).
  • A year ago, Chelsea FC were number 11 in the table with 31 points. Now they are number 6 with 40 points.
  • A year ago, West Ham United were number 7 in the table with 36 points. Now they are number 14 with 27 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 50% of their matches, West Ham United in 22% of their matches.
  • Chelsea FC wins 50% of halftimes, West Ham United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than West Ham United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, West Ham United won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 2.73 goals when playing at home and West Ham United scores 1.16 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Челсі
13
Перемог
25
Ігор
8
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челсі 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Челсі 5 - 0 Завершено Морекамбе В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 18:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Фулгем В
Кубок Англії 2024/2025
10.01.2025 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
50%
Нічия
27%
Вест Хем Юнайтед
23%
Склади команд
12
Jorgensen, Filip
3
Cucurella, Marc
6
Colwill, Levi
4
Adarabioyo, Tosin
24
James, Reece
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
19
Sancho, Jadon
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
23
Альфонс Ареола
5
Coufal, Vladimir
26
Kilman, Max
3
Cresswell, Aaron
29
Wan-Bissaka, Aaron
39
Irving, Andy
28
Soucek, Tomas
33
Эмерсон
14
Kudus, Mohammed
4
Soler, Carlos
20
Bowen, Jarrod
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 4
    Soler, Carlos
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 39
    Irving, Andy
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
5
Штрафні
5
5
Фоли
5
3
Блоковано ударів
1
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Кутові
2
5
Удари повз
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
41'
Небезпечний момент
Швидкі атаки у господарів виходять найкраще. Мадуеке увімкнув Санчо, той пробив з-під Цоуфала, але дуууже неточно.
36'
Ох, який цікавий маневр. Крессуелл зі своєї половини знаходить довгим пасом Кудуса, той випереджає Колвілла, вривається в штрафний господарів і б'є - Йоргенсен на місці.
31'
Мадуеке з флангу змістився в штрафний, Енцо увірвався, отримав м'яч від партнера й одразу пробив - поруч із дальньою штангою!
28'
Джексон про себе нагадав. Упав на газон після боротьби з Ван-Біссакою, схопився за задню. Пауза в грі.
25'
Мало у нас по грі передумов до швидких атак. Багато статики, багато катання м'яча в центрі поля.
20'
Довго крутилися підопічні Поттера біля штрафного «Челсі». Підсумком став удар зльоту від Ірвінга на відскоку з-за меж штрафного - вище воріт.
18'
Простріл у штрафний від гостей став відповіддю, Ван-Біссака його оформив - не сказати, що небезпечно - скоріше, несподівано, захисники таки відбилися у господарів.
15'
Небезпечний момент
Мадуеке отримав м'яч на куті штрафного майданчика, увійшов у володіння «Вест Гема», змістився і пробив - поруч із дальньою штангою!
12'
Ріс Джеймс після єдиноборства тримається за ногу. Начебто, може продовжити гру. Але це Ріс Джеймс, тут ніколи не можна сказати напевно.
9'
«Вест Гем» приголомшливо вийшов з-під пресингу “Челсі” в позиційну атаку, все як по нотах. Атака закінчилася прострілом у штрафний «синіх». Йоргенсен із другої спроби м'яч у руках зафіксував.
7'
Небезпечний момент
Палмер відкрився під пас Санчо у штрафному майданчику, обійшов двох суперників і пробив з кута воротарського - удар заблоковано!
6'
Уф, Ірвінг наступив на ахілл Енцо. Дивно, що не жовта.
4'
Поки що дуже спокійний темп у нас. М'яч ходить від штрафного до штрафного.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Лавка гостей: Фабіанський, Фодерінгхем, Мавропанос, Гільєрме, Інгз, Родрігес, Кейсі, Скарльз, Орфорд
Інфо
Лавка господарів: Санчес, Чалоба, Ачемпонг, Гюсто, Дьюсберрі-Холл, Джордж, Нету, Нкунку, Гійю
Інфо
"Вест Гем": Ареоля, Ван-Біссака, Цоуфал, Кілман, Крессуелл, Емерсон, Соучек, Ірвінг, Солер, Боуен, Кудус
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Джеймс, Тосін, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Санчо, Джексон
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! 24-й тур АПЛ, «Стемфорд Бридж», «Челсі» (6-те місце, 40 очок) приймає «Вест Гем» (15-та сходинка, 27 пунктів) у рамках дербі Лондона.
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Анонс матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" 03.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 03.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Минулий поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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