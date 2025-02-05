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Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 05 лютого 2025, 22:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 0
Оновити
26'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
19' Murphy, Jacob
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
35%
Арсенал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC when Newcastle United is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 9 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 35-27 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 64 meetings, Newcastle United have won 14 times, there have been 12 draws while Arsenal FC have won 38 times. The goal difference is 105-48 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 9 away matches.
  • The result of the first leg: Arsenal FC - Newcastle United 0-2.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 48% of their matches, Arsenal FC in 58% of their matches.
  • Newcastle United wins 48% of halftimes, Arsenal FC wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In EFL Cup, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 3, Arsenal FC won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 3 EFL Cup games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 3 EFL Cup games against Arsenal FC.
  • Newcastle United scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 1.
  • Newcastle United scores 2.16 goals when playing at home and Arsenal FC scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
5
Перемог
26
Ігор
20
Перемог
Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Murphy, Jacob
19'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
35%
Арсенал
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 5
    Schar, Fabian
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
    19
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Штрафні
6
Кутові
1
5
Фоли
2
1
Удари в отвір
2
1
Офсайди
30%
Володіння м'ячем
70%
2
Удари повз
2
2
Сейви
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
Гоооол!!!
Ньюкасл карає у наступній же атаці! Ісак чіпляється за верховий мʼяч, скидає його партнеру та вже за мить виходить віч-на-віч. Не зближуючись із воротами форвард «сорок» стріляє в каркас, а добиває мʼяч у порожні ворота Мерфі.
19'
Небезпечний момент
Едегор хибить із убивчої позиції!
18'
15'
10'
10 минут игры позади, а футбола как такового мы не увидели. 5 фолов, 1 офсайд и несколько минут проверки VAR снизили темп до минимума. Все по сценарию Ньюкасла: «сороки» вышли рубиться с первых минут, когда Арсенал традиционно активен у чужих ворот.
4'
Офсайд
Ньюкасл провів ідеальну контратаку, яку шикарним ударом завершив Ісак, але після кількох хвилин перевірки епізоду на VAR взяття воріт було скасовано через офсайд у шведа.
2'
Арсенал вже встиг заробити та виконати два стандартних положення біля воріт суперника. Загрозу створити не вдалося, що нетипово для «канонірів».
1'
Свисток
Матч розпочався.
Нагадаємо, перший матч протистояння на Емірейтс завершився з рахунком 0-2 на користь «сорок».
Запасні: Поуп (в), Віллок, Вілсон, Крафт, Лонгстафф, Лівраменто, Майлі, Осула, Таргетт.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Дубравка — Голл, Берн, Ботман, Шер, Тріппʼєр — Гордон, Гімараеш (к), Тоналі, Мерфі — Ісак. Головний тренер — Едді Гау.
Запасні: Сетфорд (в), Жоржиньйо, Зінченко, Калафьорі, Ківьор, Меріно, Нванері, Стерлінг, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер — Райс, Партей, Едегор (к) — Троссар, Гаверц, Мартінеллі. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка футбольної ліги Ньюкасл – Арсенал.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - Арсенал 05.02.2025, Кубок англійської ліги

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 07.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал можна подивитися 05.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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