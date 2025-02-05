Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 07.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Минулий поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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