Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти "Інтер" - 02.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти Наполі - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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