  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мілан - Рома Дивитися онлайн
У тренді

Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 05 лютого 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Пиччинини
Мілан
Милан
1 - 0
Оновити
26'
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
16' Abraham, Tammy
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
32%
Рома
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma when AC Milan is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma is 2-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 16 times, there have been 12 draws while AS Roma have won 8 times. The goal difference is 55-46 in favour of AC Milan.
  • During the last 72 meetings, AC Milan have won 27 times, there have been 23 draws while AS Roma have won 22 times. The goal difference is 97-97 in favour of AC Milan.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • AC Milan wins 1st half in 40% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • AC Milan wins 40% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 1, AS Roma won 3, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Coppa Italia games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Coppa Italia games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and AS Roma is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and AS Roma is 1.8.
  • AC Milan scores 2.03 goals when playing at home and AS Roma scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
8
Перемог
28
Ігор
9
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.01.2024 - 21:45 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 19:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Динамо 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 13:30 Мілан 3 - 2 Завершено Parma В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Мілан П
Показати більше
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.01.2025 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершено Дженоа В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Abraham, Tammy
16'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
32%
Рома
32%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
31
Pavlovic, Strahinja
23
Tomori, Fikayo
32
Кайл Уокер
14
Reijnders, Tijani
29
Fofana, Youssouf
80
Musah, Yunus
11
Крістіан Пулішич
90
Abraham, Tammy
20
Jimenez, Alex
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
15
Матс Хуммельс
5
N Dicka, Evan
56
Saelemaekers, Alexis
17
Kone, Manu
16
Paredes, Leandro
61
Pisilli, Niccolo
3
Angelino
21
Пауло Дібала
14
Shomurodov, Eldor
Стартовий склад
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 20
    Jimenez, Alex
    Захисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 32
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
62%
Володіння м'ячем
38%
2
Удари в отвір
2
3
Блоковано ударів
1
Кутові
1
2
Сейви
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Рома
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Шомуродов зіграв у стінку з Дібалою перед штрафним, після чого бив під поперечину, але Меньян перевів над воротами.
21'
Без особливого просування тримає м'яч у центрі поля Рома.
18'
Пізіллі з лівого флангу виконав подачу на Шомуродова, але тому не вдався удар головою.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рейндерс перед штрафним пробив здалеку в лівий кут, на що зреагував Свілар, але відскок ліворуч забрав Тео, після чого подав на голову Абрагаму.
14'
Тримається м'яч на чужій половині у Мілана.
12'
Офсайд
Офсайд у Пізіллі під час закидання з власної половини.
9'
Небезпечний момент
Коне головою в центрі штрафного завершував подачу з розіграшу кутового на правому фланзі, але пробив до рук Меньяну.
8'
Рома заробила кутовий на правому фланзі атаки.
5'
Пас на лівий фланг атаки на Пулішича дістався захиснику.
3'
Без просування в пресингу для Роми на перших хвилинах.
1'
Контроль м'яча від Мілана на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі чемпіонату команди зіграли внічию (1:1).
Інфо
Рома до цього обіграла Сампдорію (4:1).
Інфо
Мілан до цього обіграв Сассуоло (6:1).
Запасні: Де Марці, Голліні, Абдулхамід, Нельссон, Ренсх,Салах-Еддін, Сангаре, Гура-Дуат, Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Бальданці, Довбик, Ель Шаараві, Суле.
Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Габбія, Терраччано, Тіав, Камарда, Чуквезе, Феліш, С. Хіменес, Йович, Леау, Соттіль.
Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — А. Хіменес, Абрагам, Пулішич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Піччиніно (Форлі, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Кубку Італії. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та римська Рома.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Залаэгерсег Залаэгерсег 2 Ференцварош Ференцварош 2 Завершено 19:45 - Сьогодні ПСВ ПСВ 2 Феєноорд Феєноорд 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Сaykur Rizespor Сaykur Rizespor 2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1 Завершено 22:30 - Вчора Атлетіко Атлетіко 5 Хетафе Хетафе 0 Завершено 22:00 - Вчора Аталанта Аталанта 0 Болонья Болонья 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Мілан" - Рома 05.02.2025, Кубок Італії

Протистояння між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Рома можна подивитися 05.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти "Інтер" - 02.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Наполі - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.