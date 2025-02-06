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Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 06 лютого 2025, 22:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
33%
Тоттенхем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur when Liverpool FC is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 21 times, there have been 9 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 64-32 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 69 meetings, Liverpool FC have won 34 times, there have been 19 draws while Tottenham Hotspur have won 16 times. The goal difference is 120-82 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Liverpool FC was in 2011.
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 14 encounters.
  • The result of the first leg: Tottenham Hotspur - Liverpool FC 1-0.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 52% of their matches, Tottenham Hotspur in 34% of their matches.
  • Liverpool FC wins 52% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Tottenham Hotspur won 2, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 2.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Liverpool FC scores 2.44 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
18
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Ельфсборг В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
33%
Тоттенхем
29%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Остін, Порро, Регілон, Бергвалль, Аджаї, Кассанова, Олусесі, Мур, Тель.
Тоттенгем: Кінські-молодший — Грей, Дансо, Девіс, Спенс — Бентанкур, Біссума, Сарр — Кулусевські, Рішарлісон, Сон Хин Мін.
Запасні: Ярош, Ендо, Діас, Мак Аллістер, К'єза, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса.
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Джонс — Салах, Нуньєс, Гакпо.
Інфо
У першому матчі переміг Тоттенгем (1:0).
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального матчу-відповіді Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та лондонський Тоттенгем.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 06.02.2025, Кубок англійської ліги

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 06.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 08.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" можна подивитися 06.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Борнмут" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брентфорд - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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