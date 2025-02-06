Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 06.02.2025, Кубок англійської ліги

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 06.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 08.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Борнмут" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брентфорд - 02.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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