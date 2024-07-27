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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 09 січня 2025, 16:00
Шахтар
Донецк
1 - 1
Оновити
41'
Динамо
Загреб
Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
22%
Динамо
44%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
06.11.2019 - 22:00 Динамо 3 - 3 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
22.10.2019 - 19:55 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Шахтар 1 - 5 Завершено Баварія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Динамо
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
22.12.2024 - 14:00 Динамо 3 - 2 Завершено Вараждін В
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Локомотіва 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Динамо 0 - 0 Завершено Селтік Н
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
06.12.2024 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершено Славен Белупо Н
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
01.12.2024 - 18:45 Хайдук 1 - 0 Завершено Динамо П
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
34%
Нічия
22%
Динамо
44%
Трансляція
34'
Гоооол!!!
33'
31'
Свисток
Матч досить швидко було відновлено. Футболісти отримали настанови від тренерів і повернулися в гру в тих самих складах.
30'
Свисток
Пауза. Нагадаємо, гра пройде у форматі двох таймів по 30 хвилин і одного на 45.
30'
29'
Небезпечний момент
Після подачі Рістовського мʼяч пішов у напрямку воріт і не опинився в сітці лише через влучання в поперечину. Цілком могла стати результативною ця зрізка.
23'
Батуріна підібрав мʼяч у штрафному майданчику після невдалих дій захисників і завдав удару. Ігровий снаряд ішов у дальній нижній кут, але на його шляху опинився Матвієнко.
22'
Після подачі Стойковича зі штрафного та серії рикошетів Куленович головою пробивав із непоганої позиції. Добре, що не встиг як слід зреагувати та підлаштуватися під мʼяч.
10'
Продовжують «гірники» діяти першим номером, але вже не так близько до чужих воріт, як у перші кілька хвилин. Суперник поступово пристосовується та відсуває гру до центру поля.
16'
Могли бути серйозні проблеми в Різника, якби передача з лівого флангу на форварда Динамо пройшла. Азарову пощастило перехопити мʼяч. Не вирізняється надійністю захист Шахтаря поки що.
14'
Гоооол!!!
Динамо Загреб відкриває рахунок! Стойкович ідеальним ударом з дальньої відстані поцілив у ліву девʼятку. Різник навіть не встиг стрибнути, просто спостерігав, як мʼяч летить у сітку.
3'
Знову Зубков розбирається з опонентом і проривається до штрафного. Після цього Олександр прострілив від лицьової на 11 метрів, там нікого з партнерів не опинилося.
2'
Шахтар розпочинає активніше. Вже кілька разів вдалося увійти до чужого карного правим флангом, але до удару справа не доходить.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Повідомляється, що основний час матчу складе 105 хвилин. Таким чином більше гравців зможуть отримати ігрове навантаження.
Запасні: Баглай (в), Кравець (в), Твардовський (в), Фесюн (в), Педро Енріке, Тобіас, Грам, Фарина, Степаненко, Егіналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педріньйо, Невертон, Траоре, Келсі.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Криськів — Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Динамо: Невістич (в), Франьїч, Торренте, Теофіль, Рістовський (к), Павич, Батуріна, Стойкович, Пʼяца, Кордоба, Куленович. Головний тренер — Фабіо Каннаваро.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Шахтар Донецьк — Динамо Загреб.
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Анонс матчу Шахтар - Динамо 09.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 09.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.07.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Полісся - 15.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти "Вараждін" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Хорватії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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