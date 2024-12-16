Динамо - Магдебург онлайн трансляція матчу

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Магдебург проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .
Дата проведення матчу: 10.01.2025
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Верес - 16.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Магдебург
Минулий матч команди Магдебург був зіграний проти Ерцгебірге - 25.08.2020, у рамках турніру Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди Ерцгебірге.
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