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Динамо - Магдебург онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 10 січня 2025, 15:00
Динамо
Киев
0 - 2
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39'
Магдебург
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
31%
Магдебург
20%
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Магдебург
Клубні товариські матчі 2019/2020
25.08.2020 - 16:00 Ерцгебірге 3 - 1 Завершено Магдебург П
Клубні товариські матчі 2019/2020
10.01.2020 - 17:15 Магдебург 1 - 1 Завершено Ерцгебірге Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
06.01.2020 - 17:30 Магдебург 1 - 2 Завершено Мускрон П
Клубні товариські матчі 2019
14.07.2019 - 15:00 Магдебург 2 - 1 Завершено Ротерхэм Юнайтед В
Клубні товариські матчі 2019
10.07.2019 - 19:15 Динамо Берлин 0 - 1 Завершено Магдебург В
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
49%
Нічия
31%
Магдебург
20%
Трансляція
36'
Саленко просувався правим флангом атаки, але фінти не вдались.
33'
Герчер здалеку з правого флангу пробив із рикошетом від захисника повз ліву стійку.
31'
Заміна
Герреро поміняли на Пономаренка.
31'
Заміна
Піхальонка замінив Саленко.
31'
Заміна
Михавка замінили на Дячука.
30'
Фол в атаці від Брагару перед чужим штрафним.
28'
Незабитий пенальті
ШАПАРЕНКО ПРОБИВ У ПРАВИЙ КУТ, АЛЕ ТУДИ Ж СТРИБНУВ І ВОРОТАР!
27'
Небезпечний момент
Пенальті! Удар у ноги Шапаренку на правому фланзі штрафного.
26'
Югоне головою замикав подачу штрафного з правого флангу в офсайді, і влучив у праву стійку.
25'
Карса руками тримав перед власним штрафним Михавко.
23'
Контроль м'яча від німецького клубу на власній половині.
21'
Офсайд
Наджомбе розігнали в офсайд передачею на лівий фланг атаки.
19'
Гнака збив у центрі штрафного Шапаренка під час подачі стандарту з правого флангу.
18'
Ель-Ханкурі обікрав Шапаренка на правому фланзі атаки, а той його збив.
16'
Наджомбе отримав закидання до лівого флангу штрафного, але невдало прострілив.
14'
Не вдався закручений дальній удар із лівого флангу в Брагару.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закидання до лівого флангу штрафного з глибини Атік завершив перекиданням над Нещеретом.
10'
Дубінчак виконав подачу з лівого флангу на ближню, але Михавко не зорієнтувався з ударом головою.
9'
Передачу Дубінчака з лівого флангу перевели на кутовий.
7'
Кияни тримають м'яч на власній половині в низькому розіграші.
5'
Німецький клуб спокійно грає з м'ячем на чужій половині.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дальній удар із лівого флангу від Гнака залетів під праву стійку.
2'
Подача з правого флангу від Герчера полетіла за лицьову.
1'
Іщенко збив суперника на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Кампа, Тейшейра, Аль-Гольмстрем, Кремпіцькі, Нолленгбергер, Шахед.
Магдебург: Райманн — Гебер, Матісен, Югоне, Наджомбе — Гнака — Герчер, Атік, Бурчу, Ель-Ханкурі — Карс.
Запасні: Бущан, Моргун, Суркіс, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Ванат, Рубчинський, Слюбик, Кабаєв, Тимчик, Біловар, Буяльський, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Окон, Михавко, Дубінчак — Іщенко, Шапаренко — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Kaya Palazzo Hotels & Resorts (Белек, Туреччина) зіграють німецький Магдебург та Динамо Київ.
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Анонс матчу Динамо - Магдебург 10.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Магдебург проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 10.01.2025
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Верес - 16.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Магдебург

Минулий матч команди Магдебург був зіграний проти Ерцгебірге - 25.08.2020, у рамках турніру Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди Ерцгебірге.

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