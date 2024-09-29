Венеція - Рома онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Венеція" (Венеция) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Pierluigi Penzo.
Дата проведення матчу: 09.02.2025
Час початку матчу: 13:30
Історія протистоянь між "Венеція" (Венеция) та командою Рома (Рим):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Венеція" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Венеція" у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эусебио Ди Франческо и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеція" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти
Попередній поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Удінезе" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Удінезе".
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 05.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
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