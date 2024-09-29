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Венеція - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 09 лютого 2025, 13:30 - Stadio Pierluigi Penzo . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Zufferli, Luca
Венеція
Венеция
0 - 0
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21'
Рома
Рим
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Хід матчу
9' Gourna-Douath, Lucas 10' Fila, Daniel
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Венеція
37%
Нічия
32%
Рома
32%
П1: 4.90 Х: 3.97 П2: 1.74
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Venezia FC have won 2 times, there have been 2 draws while AS Roma have won 5 times. The goal difference is 19-11 in favour of AS Roma.
  • Did you know that Venezia FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Venezia FC scores 5% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Venezia FC haven't won in their last 6 games.
  • Venezia FC haven't scored in 4 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 1-6-4.
  • Hans Nicolussi Caviglia is Venezia FC's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 8 times for AS Roma.
  • Francesco Zampano has more yellow cards (5) than any other player at Venezia FC. Niccolo Pisilli has collected 6 for AS Roma.
  • Venezia FC have conceded a goal in each of their last 18 matches.
  • Venezia FC wins 1st half in 34% of their matches, AS Roma in 33% of their matches.
  • Venezia FC wins 34% of halftimes, AS Roma wins 33%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When Venezia FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When Venezia FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Venezia FC.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Venezia FC's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Venezia FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Venezia FC won 1, AS Roma won 2, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Venezia FC.
  • Venezia FC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • Venezia FC scores 1.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.6 goals against Venezia FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Venezia FC and AS Roma is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Venezia FC and AS Roma is 1.
  • Venezia FC scores 1.62 goals when playing at home and AS Roma scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Венеція
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція
Чемпіонат Італії 2021/2022
14.05.2022 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Венеція
Чемпіонат Італії 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеція 3 - 2 Завершено Рома
Останні матчі - Венеція
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.02.2025 - 16:00 Удінезе 3 - 2 Завершено Венеція П
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.01.2025 - 19:30 Венеція 1 - 1 Завершено Еллас Верона Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Parma 1 - 1 Завершено Венеція Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 16:00 Венеція 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.01.2025 - 16:00 Венеція 1 - 1 Завершено Емполі Н
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Останні матчі - Рома
Кубок Італії 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Рома П
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Головні події
Fila, Daniel
10'
9'
Gourna-Douath, Lucas
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Венеція
37%
Нічия
32%
Рома
32%
П1: 4.90 Х: 3.97 П2: 1.74
Склади команд
28
Radu, Ionut
16
Marcandalli, Alessandro
4
Idzes, Jay
2
Cande, Fali
77
Ellertsson, Mikael
6
Busio, Gianluca
14
Caviglia, Hans Nicolussi
71
Кiке
24
Zerbin, Alessio
18
Fila, Daniel
10
Yeboah, John
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
2
Rensch, Devyne
27
Gourna-Douath, Lucas
4
Cristante, Bryan
3
Angelino
21
Пауло Дібала
92
El Shaarawy, Stephan
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 18
    Fila, Daniel
    Форвард
    10
  • 10
    Yeboah, John
  • 77
    Ellertsson, Mikael
    Форвард
  • 6
    Busio, Gianluca
    Півзахисник
  • 14
    Caviglia, Hans Nicolussi
  • 71
    Кiке
    Форвард
  • 24
    Zerbin, Alessio
  • 16
    Marcandalli, Alessandro
    Захисник
  • 4
    Idzes, Jay
  • 2
    Cande, Fali
    Захисник
  • 28
    Radu, Ionut
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 27
    Gourna-Douath, Lucas
    Захисник
    9
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эусебио Ди Франческо
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
Удари в отвір
2
Кутові
1
2
Сейви
1
ЖК
1
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Венеція" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
Небезпечний момент
Ох! Довбик отримав м'яч у штрафному майданчику, розвернувся і дав метрів з 13-ти! Тягне кіпер удар Артема! Але момент хороший!
14'
Послухав суддя ВАР і не змінив свого рішення – не буде пенальті
13'
Цікаво... Після удару гравця Венеції м'яч, здавався, влучив у руку гравцю Роми. Справа була у штрафному... Трибуни свистять, але суддя каже, що за притиснуті руки пенальті не дає
12'
Ну а гра у нас майже без моментів і у центрі поля все більше
10'
Жовта картка
Філа одразу ж помстився Гурну-Дуату - також жорстко підкотився під француза Роми. Ще одна жовта у нас
9'
Жовта картка
Гурна-Дуат жорстко підкотився під суперника на фланзі. Перша жовта у нас – у пасиві Роми
8'
Венеція через пас у центрі поля зіграла із суддею. Буває, курйозний епізод...
6'
Небезпечний момент
А ось це небезпечно! Кутовий Дібала навісив, пара рикошетів Довбик намагався добивати, але встиг захисник заблокувати удар Артема! Тим не менш, перший момент нас! Майже момент!
4'
Загалом усе досить спокійно на початку матчу. Більше у центрі поля команди намагаються захопити ініціативу
2'
Венеція сходила до атаки. Гравець увійшов до штрафного майданчика, наткнувся на захисника... Суддя свиснув, але не пенальті, а фол в атаці
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Артем Довбик у старті римлян на поєдинок!
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар, Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо, Челік, Ренш, Крістанте, Гурна-Дуат, Довбік, Дібала, Ель-Шаараві
Інфо
Стартовий склад Венеції: Раду, Ідзес, Канде, Маркандаллі, Перес, Кавілья, Бузіо, Єбоа, Еллертссон, Дзербін, Філа
Рома йде на 9-му місці в таблиці, у римлян 31 набраний бал
Венеція борється за виживання. У команди зараз 16 очок і передостаннє, 19 місце в таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 13:30, судити гру буде Лука Цуфферлі
Доброго дня всім шанувальникам італійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру Серії А, в якому Венеція прийме Рому.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Венеція" - Рома 09.02.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Венеція" (Венеция) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Pierluigi Penzo.

Дата проведення матчу: 09.02.2025
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Венеція" (Венеция) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Венеція" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Венеція" у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эусебио Ди Франческо и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Венеція" - Рома можна подивитися 09.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Венеція" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеція" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Попередній поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Удінезе" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Удінезе".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 05.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

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