  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Севілья - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 лютого 2025, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Севілья
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
25%
Нічия
32%
Барселона
43%
П1: 6,66 Х: 5,00 П2: 1,42
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona when Sevilla FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 9 times, there have been 9 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 56-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 74 meetings, Sevilla FC have won 13 times, there have been 16 draws while FC Barcelona have won 45 times. The goal difference is 157-73 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Sevilla FC (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Sevilla FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Sevilla FC haven't lost in their last 4 games.
  • Sevilla FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 10 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 8 away matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 6 games against FC Barcelona.
  • Sevilla FC haven't scored in 2 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Dodi Lukebakio is Sevilla FC's top scorer with 9 goals. Robert Lewandowski has scored 18 times for FC Barcelona.
  • Saul Niguez has assisted the most goals for Sevilla FC with 4. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (10).
  • A year ago, Sevilla FC were number 16 in the table with 17 points. Now they are number 12 with 28 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 39% of their matches, FC Barcelona in 55% of their matches.
  • Sevilla FC wins 39% of halftimes, FC Barcelona wins 55%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Sevilla FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Sevilla FC scores 0.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.8 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Sevilla FC scores 1.14 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.65 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
38
Ігор
28
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 15:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 22:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Кубок Іспанії 2024/2025
04.01.2025 - 18:30 Альмерія 4 - 1 Завершено Севілья П
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 15:00 Барселона 1 - 0 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Барселона 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 22:00 Барселона 7 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона В
Показати більше
Новини команд
Севілья - Барселона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 09.02.2025 09.02.2025 в 09:39 Севілья - Барселона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 09.02.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від матчу “Севілья” - "Барселона" у рамках 23-го туру Прімери
Севілья – Барселона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу чемпіонату Іспанії 08.02.2025 в 16:37 Севілья – Барселона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу чемпіонату Іспанії Севілья – Барселона: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 09.02.25 ⋊ Ла Ліга на UA-Футбол
Севілья – Барселона: дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги 09.02.2025 в 14:28 Севілья – Барселона: дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги Чи буде сьома поспіль перемога каталонців над андалусійцями?
Барселона знайшла гравця, який буде ідеально сумісний з Педрі 09.02.2025 в 13:00 Барселона знайшла гравця, який буде ідеально сумісний з Педрі Дуже подобається Джамал Мусіала
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
25%
Нічия
32%
Барселона
43%
П1: 6,66 Х: 5,00 П2: 1,42
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Алехандро Ернандес Ернандес
Головний тренер Барселони: Гансі Флік
На лаві запасних: Віктор, Гарсія, Касадо, Кокен, Кубарсі, Лопес, Мартін, Ольмо, Пенья, Торре, Торрес, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Щенсний - Бальде, Мартінес, Араухо, Кунде - Педрі, де Йонг, Гаві - Рафінья, Левандовський, Ямаль
Головний тренер Севільї: Франсіско Хав'єр Гарсія Пім'єнта
На лаві запасних: Агуме, Буено, Еджуке, Маркан, Мартінес, Пеке, Сусо, Фернандес, Флорес, Ідумбо
Інфо
Стартовий склад Севільї (4-3-3): Нюланд - Педроса, Салас, Баде, Санчес - Ньїгес, Гудель, Соу - Варгас, Ромеро, Лукебакіо
Напередодні матчу Севілья йде тринадцятою у турнірній таблиці маючи в своєму активі 28 очок. Відставання від лідера складає 22 бали, від зони єврокубків - сім, а відрив віж зони вильоту - шість. Барселона наразі третя в Ла Лізі відстаючи від Атлетіко на чотири очки, а від Реал Мадриду на п'ять, але в каталонців гра в запасі
Поєдинок пройде у Севільї на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Севілья прийме у гостях Барселону
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:35 - Сьогодні Астон Вілла Астон Вілла 2 Тоттенхем Тоттенхем 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Вестерло Вестерло 4 Стандард Стандард 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Еспаньол Еспаньол 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Лечче Лечче 0 Болонья Болонья 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Академія Пушкаша Академія Пушкаша 1 Ференцварош Ференцварош 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 35 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Севілья" - "Барселона" 09.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 09.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з такими результатами: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона" можна подивитися 09.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Попередній поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Хетафе - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 06.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.