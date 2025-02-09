Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Севілья йде тринадцятою у турнірній таблиці маючи в своєму активі 28 очок. Відставання від лідера складає 22 бали, від зони єврокубків - сім, а відрив віж зони вильоту - шість. Барселона наразі третя в Ла Лізі відстаючи від Атлетіко на чотири очки, а від Реал Мадриду на п'ять, але в каталонців гра в запасі