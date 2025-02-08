Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Атлетік - Жирона 08.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 08.02.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Жирона можна подивитися 08.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Бетіс - 02.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.