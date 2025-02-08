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Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 лютого 2025, 17:15 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Атлетік
Бильбао
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
31%
Нічия
31%
Жирона
38%
П1: 1.69 Х: 3.95 П2: 5.40
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Athletic Bilbao have won 4 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 13-13 in favour of Athletic Bilbao.
  • Last season's matches: 3-2 (Athletic Bilbao at home) and 1-1 (Girona FC at home).
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Girona FC scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Girona FC have lost 4 matches in a row.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 2 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao's home record this season: 6-4-1.
  • Oihan Sancet is Athletic Bilbao's top scorer with 8 goals. Cristhian Stuani has scored 4 times for Girona FC.
  • Inaki Williams has assisted the most goals for Athletic Bilbao with 7. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (4).
  • Benat Prados has more yellow cards (6) than any other player at Athletic Bilbao. Yangel Herrera has collected 6 for Girona FC.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 36% of their matches, Girona FC in 32% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 36% of halftimes, Girona FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Athletic Bilbao has better performance than Girona FC.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, Girona FC won 3, 1 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Athletic Bilbao scores 1.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 2 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Athletic Bilbao scores 1.63 goals when playing at home and Girona FC scores 0.97 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
4
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 22:00 Бетіс 2 - 2 Завершено Атлетік Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Атлетік 3 - 1 Завершено Вікторія В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 17:30 Бешикташ 4 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 15:00 Сельта 1 - 2 Завершено Атлетік В
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 20:30 Атлетік 2 - 3 Завершено Осасуна П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья П
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
31%
Нічия
31%
Жирона
38%
П1: 1.69 Х: 3.95 П2: 5.40
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
У Жирони 31 бал та 7-е місце у турнірній таблиці
Атлетік йде на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 41 очко
Інфо
Матч розпочнеться о 17:15, судити гру буде Хосе Санчес Мартінес
Доброго вечора всім шанувальникам іспанського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Атлетік прийме Жирону.
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Останні матчі
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Анонс матчу Атлетік - Жирона 08.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 08.02.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Жирона можна подивитися 08.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Бетіс - 02.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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