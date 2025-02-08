Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 08.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.
Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Хетафе - 04.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
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