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Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 лютого 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
32'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
24%
Атлетіко
41%
П1: 1.88 Х: 3.73 П2: 4.35
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid when Real Madrid is playing at home is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid is 1-1. 18 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 14 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 61-32 in favour of Real Madrid.
  • During the last 80 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 31 draws while Atletico Madrid have won 12 times. The goal difference is 130-83 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid's last away win against Real Madrid was in 2016.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 3-1 (Atletico Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid have won 6 home matches in a row.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Atletico Madrid in their last 10 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 2 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-0-1.
  • Jude Bellingham has assisted the most goals for Real Madrid with 6. Antoine Griezmann is Atletico Madrid's biggest assister (4).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, Atletico Madrid in 38% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, Atletico Madrid wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Atletico Madrid won 2, 2 draws.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 2.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.83 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
17
Перемог
44
Ігор
11
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 22:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Зальцбург В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
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Останні матчі - Атлетіко
Кубок Іспанії 2024/2025
04.02.2025 - 22:30 Атлетіко 5 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Атлетіко 2 - 0 Завершено Мальорка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Зальцбург 1 - 4 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 17:15 Атлетіко 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Байєр В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
24%
Атлетіко
41%
П1: 1.88 Х: 3.73 П2: 4.35
Склади команд
1
Тібо Куртуа
20
Garcia, Francisco
14
Tchouameni, Aurelien
35
Asencio, Raul
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
19
Данiель Себальос
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Lenglet, Clement
21
Galan, Javi
22
Simeone, Giuliano
5
Родрiго де Пауль
8
Barrios, Pablo
12
Lino, Samuel
7
Антуан Грiзманн
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 22
    Simeone, Giuliano
    Форвард
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 8
    Barrios, Pablo
    Півзахисник
  • 12
    Lino, Samuel
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 21
    Galan, Javi
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Удари повз
1
2
Кутові
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
25'
Жовта картка
Відкладена жовта для Себальйоса, який грубо пройшовся по ногах Барріоса в боротьбі за мʼяч.
21'
Реал за рахунок короткого пасу прорвався крізь оборону, але Мбаппе не вдалося підробити мʼяч для завдання фатального удару.
17'
Родріго зробив свою спробу забити, але мʼяч після його дальнього удару пройшов на безпечній відстані від поперечини.
14'
Ліно отримав мʼяч у центральній зоні, трохи зблизився зі штрафним майданчиком і завдав удару низом у дальній кут. Повз стійку.
10'
Реал другим номером вирішив розпочати зустріч. Хоча володіння саме на користь «вершкових», але воно абсолютно стерильне.
5'
Ліно заволодів мʼячем у результаті помилки Васкеса. Можна було підключати Грізманна та суттєво загострювати атаку, але бразилець віддав пас за лицьову.
3'
На перших хвилинах Атлетіко більш проактивний футбол демонструє. Втім, дивідендів це не приносить, захисники Реала всі атаки зупиняють на підході до карного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Лоренцо, Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Діас, Ендрік, Камавінга, Менді, Модрич, Роман.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Чуамені, Асенсіо, Васкес (к) — Беллінгем, Себальйос, Вальверде — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Муссо (в), Мандава, Аспілікуета, Вітсель, Галлагер, Коке, Корреа, Костіс, Лемар, Моліна, Рікельме, Серлот.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак (к) — Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте — Ліно, Барріос, Де Пауль, Сімеоне — Альварес, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Атлетіко Мадрид.
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Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 08.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 08.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Атлетіко" та Реал у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Атлетіко" можна подивитися 08.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Хетафе - 04.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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