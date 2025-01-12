Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Суперкубок Іспанії 2025 .
Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Суперкубок Іспанії 2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 08.01.2025, у рамках турніру Суперкубок Іспанії 2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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