  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 12 січня 2025, 21:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
24'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Кіліан Мбаппе
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
16%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 40 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 18 times. The goal difference is 71-63 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 88 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 40 times. The goal difference is 157-123 in favour of FC Barcelona.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, FC Barcelona in 54% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, FC Barcelona wins 54%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Barcelona won 2, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 Supercopa games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 Supercopa games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.66 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.47 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
45
Ігор
18
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Суперкубок Іспанії 2025
09.01.2025 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 17:15 Реал 4 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 3 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Аталанта 2 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Суперкубок Іспанії 2025
08.01.2025 - 21:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 17:15 Бетіс 2 - 2 Завершено Барселона Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
5'
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
16%
Барселона
38%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
14
Tchouameni, Aurelien
17
Лукас Васкес
6
Camavinga, Eduardo
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
25
Войцех Щенсни
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
6
Gavi
17
Casado, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    5
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 6
    Gavi
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
17%
Володіння м'ячем
83%
1
Удари в отвір
2
Кутові
4
2
Сейви
Удари повз
2
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські в дотик перевів на правий фланг контратаки на Ямала, який змістився в центр штрафного й пробив у правий нижній кут.
19'
Менді на кутовий перевів м'яч із-під ніг Ямала на лівому фланзі власного штрафного.
18'
Над воротами полетів від захисника заблокований удар із лівого флангу штрафного від Педрі.
16'
Мбаппе сів на газон і зняв бутсу з лівої ноги.
14'
Щесни в центрі штрафного забрав передачу Вінісіуса з лівого флангу на Беллінгема.
13'
Тривають і надалі атаки від Барселони.
11'
Камавінгу в центрі поля збив Касадо.
9'
Небезпечний момент
Бальде з лівого флангу зіграв до штрафного на Рафінью, який обробив і одразу пробив повз дальню стійку.
7'
Мбаппе завалився на газон під час спроби знову чхнути до лівого флангу контратаки.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус забрав м'яч у Касадо перед власним штрафним, після чого запустив праворуч Мбаппе до контратаки, а той потім у межах штрафного з фінта пробив повз Щесни.
4'
Небезпечний момент
Удар головою від Рафніьї на завершення подачі Ямала з правого флангу на межу воротарського витягнув Куртуа.
2'
Небезпечний момент
Ямал викрутив дальній удар із правого флангу під ліву стійку, але Куртуа парирував.
1'
Барселона одразу бере м'яч під свій контроль.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Торрес, Фермін, Віктор, Ольмо, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Левандовські, Ямал.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Модрич, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Асенсіо, Агуадо.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Беллінгем, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Барселона до цього вибила Атлетік (2:0).
Інфо
Реал до цього вибив Мальорку (3:0).
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Суперкубку Іспанії. На полі стадіону Кінг Абдулла Спортс Сіті (Джидда, Саудівська Аравія) зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 0 Брюгге Брюгге 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Болонья Болонья 2 Рома Рома 1 Завершено 18:45 - Сьогодні Каса Піа Каса Піа 1 Rio Ave Rio Ave 3 Завершено 18:30 - Сьогодні Аугсбург Аугсбург 0 Штутгарт Штутгарт 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 3 Суонсі Суонсі 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал - "Барселона" 12.01.2025, Суперкубок Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Суперкубок Іспанії 2025 .

Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 12.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Суперкубок Іспанії 2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 08.01.2025, у рамках турніру Суперкубок Іспанії 2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Суперкубок Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.