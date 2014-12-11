Динамо - ФКСБ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Динамо (Киев) та командою ФКСБ (Бухарест) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .
Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 16:04
Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ФКСБ (Бухарест):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФКСБ залишилася з поразкою . Зіткнення ФКСБ та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.12.2014 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Магдебург - 10.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Магдебург.
Назва: ФКСБ (Бухарест)
Рік заснування ФКСБ (Бухарест): 1947
Країна: Румыния
Тренер: Илие Стан
Попередній матч команди ФКСБ був зіграний проти Хоффенхайм - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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