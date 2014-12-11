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Динамо - ФКСБ онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 12 січня 2025, 16:04
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
23'
ФКСБ
Бухарест
Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
24%
ФКСБ
34%
Особисті зустрічі
Динамо
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ФКСБ
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
11.12.2014 - 22:05 ФКСБ 0 - 2 Завершено Динамо
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
02.10.2014 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФКСБ
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.01.2025 - 15:00 Динамо 1 - 3 Завершено Магдебург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - ФКСБ
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Хоффенхайм 0 - 0 Завершено ФКСБ Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 ФКСБ 0 - 0 Завершено Олімпіакос Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 ФКСБ 2 - 0 Завершено Мідтьюлланн В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Рейнджерс 4 - 0 Завершено ФКСБ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 ПАОК 0 - 1 Завершено ФКСБ В
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
24%
ФКСБ
34%
Трансляція
21'
У справі Динамо забило, гостріше виглядали кияни на старті матчу
20'
Гоооол!!!
Гоооол! Динамо! Буяльський! 1:0! Після помилки захисника Ванат протягнув м'яч, заліз під гострий кут і правильно вирішив не бити, а котнув упоперек, і цей пас замкнув Віталій!
19'
Цікавіше кияни виглядають в атаці, але поки що без завершення
16'
Офсайд
Волошин забив після прострілу з флангу від Вівчаренка, але суддя набагато раніше дав офсайд після передачі Буяльського. Не рахується гол...
14'
А ось Буяльський дуже м'яко вирізав із флангу, але Ванат не встиг замкнути. Знову...
13'
Румунська команда останні 5 хвилин володіє більше мечем, але без особливих загострень
11'
А ось Михавко помилився на фланзі – втратив м'яч, після чого пішов удар, Бущану довелося вступати в гру
9'
Кутовий
Ще один кутовий подав Буяльський. Краще трохи за румунів кияни на старті матчу виглядають
7'
Небезпечний момент
Кутовий для ПК. Буяльський непогано навісив, але Тимчик мало не встиг замкнути далеку... Майже небезпечно було!
6'
Шапаренка запустили флангом, але не встиг Микола, впустив м'яч за лицьову...
5'
А ФКСБ намагається високо пресингувати, агресивно намагаються грати румуни на старті матчу.
3'
Небезпечний момент
Оце контра Динамо! Буяльський і Волошин розігнали, останній вирізав із флангу на Ваната, який у падінні не влучив у рамку... Мда..
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Цікаво, що кіпер ФКСБ Зіма дебютує в команді - його підписали лише 3 січня...
Виходять команди на поле...
Зазначимо, що для ФКСБ це останній матч на зборах, команда має бути у добрих кондиціях, хоча тренер виставив, скажімо так, не основний склад...
Також є інформація, що матч відвідає Мірча Луческу
Інфо
Стартовий склад ФКСБ: Зима, М. Попеску, Пантеа, Кікі, Нгезана, Еджума, Альхассан, Стефанеску, Балута, О. Попеску, Мікулеску
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Волошин, Михайленко, Шапаренко, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Ванат
Також команда є чинним чемпіоном Румунії
ФКСБ (колишній Стяуа) зараз ділить 1-2 місце в таблиці чемпіонату Румунії з Університетатею
Зазначимо, що для "Динамо" це буде другий матч на зимовому зборі. У першому поєдинку кияни програли німецькому Магдебургу 1:3
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00
Доброго дня всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн товариського матчу, в якому київське Динамо зіграє з румунським ФКСБ (колишній Стяуа)
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Халл Сіті Халл Сіті 1 Донкастер Роверс Донкастер Роверс 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Дженоа Дженоа 1 Parma Parma 0 Завершено 12:30 - Сьогодні Сівасспор Сівасспор 1 Аланияспор Аланияспор 1 Завершено 22:05 - Вчора Ренн Ренн 1 Марсель Марсель 2 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 2 АЗ АЗ 2

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Анонс матчу Динамо - ФКСБ 12.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою ФКСБ (Бухарест) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 16:04

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ФКСБ (Бухарест):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФКСБ залишилася з поразкою . Зіткнення ФКСБ та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.12.2014 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Магдебург - 10.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Магдебург.

Команда гостей

Назва: ФКСБ (Бухарест)
Рік заснування ФКСБ (Бухарест): 1947
Країна: Румыния
Тренер: Илие Стан

Попередній матч команди ФКСБ був зіграний проти Хоффенхайм - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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