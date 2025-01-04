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Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 08 лютого 2025, 17:00 . Трансляція: Setanta Sports
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
31%
Борнмут
38%
П1: 3.2 Х: 2.8 П2: 3.5
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 19-11 in favour of Everton FC.
  • During the last 18 meetings, Everton FC have won 7 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 9 times. The goal difference is 32-30 in favour of AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 12 games.
  • AFC Bournemouth have lost none of their last 6 away matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, AFC Bournemouth in 30% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, AFC Bournemouth wins 30%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, AFC Bournemouth won 3, 0 draws.
  • Everton FC scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.27 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
19
Ігор
9
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Евертон 2 - 0 Завершено Пітерборо В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 1 Завершено Вест Бромвіч Альбіон В
Показати більше
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
31%
Борнмут
38%
П1: 3.2 Х: 2.8 П2: 3.5
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Борнмут": Аррісабалага, Хюйсен, Керкез, Кук, Крісті, Адамс, Таверньє, Джеббісон, Семеньо, Забарний, Вінтерберн
Інфо
У заявці на матч відсутній українець Віталій Миколенко.
Інфо
"Евертон": Пікфорд, О'Брайан, Тарковскі (к), Брандтвейт, Янг, Гана, Гарнер, Дюкуре, Ліндстром, Ндіайє, Бету
Інфо
Добрий день, пані та панове! Раді вас вітати на текстовому онлайні матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між «Евертоном» і «Борнмутом».
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 2 Барнсли Барнсли 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 2 Стивенейдж Боро Стивенейдж Боро 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Сандерленд Сандерленд 2 Уотфорд Уотфорд 2 Завершено 14:15 - Сьогодні Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 2

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Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 08.02.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 08.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Евертон у попередньому футбольному матчі 04.01.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Борнмут" можна подивитися 08.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Лестер Сіті" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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