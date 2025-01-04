Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 08.02.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 08.02.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Евертон у попередньому футбольному матчі 04.01.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Лестер Сіті" - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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