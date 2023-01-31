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Шахтар - Лудогорець онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 15 січня 2025, 16:00
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Лудогорець
Разград
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
45%
Нічия
25%
Лудогорець
30%
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Лудогорець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2019/2020
26.06.2019 - 18:15 Шахтар 3 - 0 Завершено Лудогорець
Контрольные матчи сборной 2017/2018
20.01.2018 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ЦСКА 1948 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Шахтар 1 - 5 Завершено Баварія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Лудогорець
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Лудогорець 2 - 2 Завершено АЗ Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Лаціо 0 - 0 Завершено Лудогорець Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Лудогорець 1 - 2 Завершено Атлетік П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Андерлехт 2 - 0 Завершено Лудогорець П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Вікторія 0 - 0 Завершено Лудогорець Н
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
45%
Нічия
25%
Лудогорець
30%
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Тобіас — Марлон — Кевін, Судаков, Криськів, Педріньйо — Егіналдо. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Лудогорця:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Шахтарем і Лудогорцем.
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Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948 0 Завершено 22:10 - Вчора Марсель Марсель 1 Лілль Лілль 1 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 5 Ексельсіор Ексельсіор 4 Завершено 22:00 - Вчора Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 Ліверпуль Ліверпуль 1 Завершено 21:45 - Вчора Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 1 Derby County Derby County 1

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Анонс матчу Шахтар - Лудогорець 15.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Лудогорець у попередньому футбольному матчі 31.01.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ЦСКА 1948 - 15.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Лудогорець (Разград)
Країна: Болгария

Минулий матч команди Лудогорець був зіграний проти АЗ - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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