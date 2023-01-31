Шахтар - Лудогорець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Лудогорець 15.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.01.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Лудогорець у попередньому футбольному матчі 31.01.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ЦСКА 1948 - 15.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Лудогорець (Разград)

Країна: Болгария



Минулий матч команди Лудогорець був зіграний проти АЗ - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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