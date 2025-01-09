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Шахтар - ЦСКА 1948 онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 15 січня 2025, 12:00
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
ЦСКА 1948
София
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
26%
ЦСКА 1948
32%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Шахтар 1 - 5 Завершено Баварія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
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Останні матчі - ЦСКА 1948
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 22:00 Будучность 1 - 1 Завершено ЦСКА 1948 Н
Ліга конференцій 2024/2025
25.07.2024 - 20:30 ЦСКА 1948 1 - 0 Завершено Будучность В
Ліга конференцій 2023/2024
03.08.2023 - 21:30 ФКСБ 3 - 2 Завершено ЦСКА 1948 П
Ліга конференцій 2023/2024
26.07.2023 - 20:30 ЦСКА 1948 0 - 1 Завершено ФКСБ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
30.01.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ЦСКА 1948 В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
26%
ЦСКА 1948
32%
Трансляція
Інфо
Запасні Шахтаря: Баглай, Кравець, Швед, Цуканов, Назарина
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Фесюн, Дрозд, Грамм, Фаріна, Педро Енріке, Степаненко, Бондаренко, Глущенко, Невертон, Сікан, Траоре
ЦСКА 1948 за підсумками осінньої частини сезону йде на 10-му місці в чемпіонаті Болгарії
У своєму першому спарингу на зборах гірники зіграли внічию 2:2 з Динамо Загреб
Інфо
У матчі о 12:00 Шахтар зіграє із болгарським ЦСКА
Всім добрий день! Сьогодні, 15 січня, Шахтар проведе два заключні спаринги на першому зимовому зборі.
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Останні матчі
Завершено 22:10 - Вчора Марсель Марсель 1 Лілль Лілль 1 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 5 Ексельсіор Ексельсіор 4 Завершено 22:00 - Вчора Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 Ліверпуль Ліверпуль 1 Завершено 21:45 - Вчора Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 1 Derby County Derby County 1 Завершено 21:45 - Вчора Мансфілд Таун Мансфілд Таун 0 Віган Атлетік Віган Атлетік 2

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Анонс матчу Шахтар - ЦСКА 1948 15.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою ЦСКА 1948 (София) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.01.2025
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЦСКА 1948 (София)
Країна: Болгария

Попередній матч команди ЦСКА 1948 був зіграний проти "Будучность" - 01.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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