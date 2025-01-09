Шахтар - ЦСКА 1948 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - ЦСКА 1948 15.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою ЦСКА 1948 (София) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.01.2025

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЦСКА 1948 (София)

Країна: Болгария



Попередній матч команди ЦСКА 1948 був зіграний проти "Будучность" - 01.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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