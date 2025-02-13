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Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 лютого 2025, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
20'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
П1: 3.00 Х: 3.66 П2: 2.25
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC when Brighton & Hove Albion is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 16-13 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 19 meetings, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 37-23 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Brighton & Hove Albion (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brighton & Hove Albion have played 5 home matches in a row without winning.
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 5 games against Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 3-6-2.
  • Danny Welbeck is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Joao Pedro has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 5. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 34 points. Now they are number 4 with 43 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Chelsea FC in 49% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Chelsea FC wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.8 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 2.4.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.39 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
3
Перемог
16
Ігор
9
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 7 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
П1: 3.00 Х: 3.66 П2: 2.25
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
2
Lamptey, Tariq
4
Webster, Adam
29
Van Hecke, Jan Paul
34
Veltman, Joel
41
Hinshelwood, Jack
20
Baleba, Carlos
22
Mitoma, Kaoru
14
Rutter, Georginio
17
Minteh, Yankuba
18
Welbeck, Danny
12
Jorgensen, Filip
27
Gusto, Malo
23
Трево Чалоба
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
7
Neto, Pedro
18
Крістофер Нкунку
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 14
    Rutter, Georginio
  • 17
    Minteh, Yankuba
    Форвард
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 23
    Трево Чалоба
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фабиан Хурзелер
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
Удари повз
2
3
Штрафні
2
1
Фоли
2
24%
Володіння м'ячем
76%
1
Офсайди
1
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
21'
Заміна
Мадуеке замінений через травму. Санчо вийшов замість Нонні.
19'
Мадуеке знайшов Палмера передачею з флангу, скинув під ударом, і Коул з лівої пробив - м'яч зірвався з ноги.
17'
«Брайтон» задавлює “Челсі” пресингом. Дуже організовано діють господарі.
13'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у матчі! Мітома пішов у пресинг на фланзі, проштовхнув на Велбека, той уже був готовий розстрілювати Йоргенсена з гострого кута, але Кайседо кинувся під снаряд.
12'
Офсайд
Гра в основному на половині «Челсі» проходить. Офсайд у «Брайтона» в атаці.
9'
Простріл із правого флангу у виконанні «Челсі», Енцо шукав партнерів - вибили захисники господарів м'яч.
7'
Поки що спокійно протікає наша зустріч, без особливих моментів. «Челсі» більше пресингує, “Брайтон” намагається діяти позиційно.
4'
Палмер здійснює першу пристрілку в матчі. З-за меж штрафного, дуже неточно, над воротами.
1'
Свисток
Поїхали, стартовий свисток пролунав.
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Нету, Нкунку
Інфо
"Брайтон": Вербрюгген, Лемпті, Вебстер, Жеоржиніо, Мінте, Велбек (к), Балеба, Мітома, Ван Хеке, Велтман, Хіншелвуд
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Четверта команда чемпіонату Англії, «Челсі» (43 очки), їде в гості до 10-го колективу АПЛ - «Брайтона» (34 пункти).
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" 14.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 14.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 08.02.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" можна подивитися 14.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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