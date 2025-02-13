Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" 14.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 14.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 08.02.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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