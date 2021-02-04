Динамо - ЦСКА 1948 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - ЦСКА 1948 16.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою ЦСКА 1948 (София) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 16.01.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ЦСКА 1948 (София):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та ЦСКА 1948 у попередньому футбольному матчі 04.02.2021 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Марібор - 16.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЦСКА 1948 (София)

Країна: Болгария



Попередній матч команди ЦСКА 1948 був зіграний проти Шахтар - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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