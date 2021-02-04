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Динамо - ЦСКА 1948 онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 16 січня 2025, 16:00
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ЦСКА 1948
София
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
35%
Нічия
35%
ЦСКА 1948
29%
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ЦСКА 1948
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершено ЦСКА 1948
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 10:00 Динамо 2 - 0 Завершено Марібор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.01.2025 - 14:00 Динамо 1 - 1 Завершено Відзев Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершено ФКСБ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.01.2025 - 15:00 Динамо 1 - 3 Завершено Магдебург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - ЦСКА 1948
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ЦСКА 1948 П
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 22:00 Будучность 1 - 1 Завершено ЦСКА 1948 Н
Ліга конференцій 2024/2025
25.07.2024 - 20:30 ЦСКА 1948 1 - 0 Завершено Будучность В
Ліга конференцій 2023/2024
03.08.2023 - 21:30 ФКСБ 3 - 2 Завершено ЦСКА 1948 П
Ліга конференцій 2023/2024
26.07.2023 - 20:30 ЦСКА 1948 0 - 1 Завершено ФКСБ П
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
35%
Нічия
35%
ЦСКА 1948
29%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик — Шапаренко, Михайленко — Кабаєв, Буяльський (к), Волошин — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Інфо
Стартовий склад ЦСКА:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Динамо Київ — ЦСКА 1948 Софія.
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Останні матчі
Завершено 10:00 - Сьогодні Динамо Динамо 2 Марібор Марібор 0 Завершено 22:30 - Вчора Ельче Ельче 0 Атлетіко Атлетіко 4 Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 5 Бетіс Бетіс 1 Завершено 22:00 - Вчора Рейнджерс Рейнджерс 3 Абердин Абердин 0 Завершено 22:00 - Вчора Арсенал Арсенал 2 Тоттенхем Тоттенхем 1

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Анонс матчу Динамо - ЦСКА 1948 16.01.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою ЦСКА 1948 (София) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 16.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ЦСКА 1948 (София):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та ЦСКА 1948 у попередньому футбольному матчі 04.02.2021 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Марібор - 16.01.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЦСКА 1948 (София)
Країна: Болгария

Попередній матч команди ЦСКА 1948 був зіграний проти Шахтар - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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