Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 11.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Минулий поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Бірмінгем Сіті - 08.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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