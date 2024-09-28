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Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 лютого 2025, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
5'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
27%
Нічия
35%
Ньюкасл
38%
П1: 1.94 Х: 4.40 П2: 3.49
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United is 2-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 20 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 62-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 54 meetings, Manchester City have won 33 times, there have been 11 draws while Newcastle United have won 10 times. The goal difference is 106-49 in favour of Manchester City.
  • Newcastle United's last away win against Manchester City was in 2014.
  • Last season Manchester City won both games against Newcastle United (1-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Newcastle United have a winning streak of 6 matches away from home.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Newcastle United in their last 10 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 19 goals. Alexander Isak has scored 17 times for Newcastle United.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 7. Jacob Murphy is Newcastle United's biggest assister (7).
  • A year ago, Manchester City were number 1 in the table with 55 points. Now they are number 5 with 41 points.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, Newcastle United in 49% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, Newcastle United wins 49%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Newcastle United won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Newcastle United is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.44 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.72 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
22
Перемог
28
Ігор
2
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 14:15 Лейтон Орієнт 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Ньюкасл
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 19:45 Бірмінгем Сіті 2 - 3 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
27%
Нічия
35%
Ньюкасл
38%
П1: 1.94 Х: 4.40 П2: 3.49
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
5
Джон Стоунз
45
Khusanov, Abdukodir
82
Lewis, Rico
19
Ілкай Гюндоган
14
Gonzalez, Nicolas
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
1
Мартін Дубравка
2
Кіран Тріпп'єр
5
Schar, Fabian
33
Деніел Берн
20
Hall, Lewis
39
Guimaraes, Bruno
8
Tonali, Sandro
28
Willock, Joe
23
Murphy, Jacob
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 28
    Willock, Joe
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Эдди Хау
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
4'
Придивляються команди одна до одної. Більше в центрі поля гра протікає. Ось, Хусанов сфолив на Гордоні й подарував «Ньюкаслу» стандарт. «Сороки» не скористалися.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Ньюкасл": Дубравка, Тріпп'єр, Шер, Тоналі, Гордон, Ісак, Холл, Мерфі, Віллок, Берн, Гімараеш
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Льюїс, Хусанов, Стоунз, Гвардіол, Ніко, Гюндоган, Фоден, Мармуш, Савіньо, Голанд (к)
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Зустріч сусідів по таблиці. На «Етіхад» до «Манчестер Сіті» (41 очко, 5-те місце) приїде «Ньюкасл Юнайтед» (6-та позиція, теж 41 заліковий пункт).
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Эксетер Сити Эксетер Сити 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 0 Рексем Рексем 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Бернлі Бернлі 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 1 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Арсенал Арсенал 2

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" 15.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 11.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Бірмінгем Сіті - 08.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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