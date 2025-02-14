  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Саутгемптон - Борнмут Дивитися онлайн
У тренді

Саутгемптон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 лютого 2025, 17:00 - Сент-Мэри
Головний суддя: Жарред Жилле
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
5'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Борнмут
37%
П1: 5.75 Х: 4.65 П2: 1.56
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and AFC Bournemouth when Southampton FC is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Southampton FC and AFC Bournemouth is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 4 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 14-11 in favour of Southampton FC.
  • During the last 21 meetings, Southampton FC have won 11 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 6 times. The goal difference is 32-22 in favour of Southampton FC.
  • Southampton FC's last home win against AFC Bournemouth was in 2018.
  • Did you know that Southampton FC scores 28% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth have lost none of their last 6 away matches.
  • Southampton FC haven't won any of their last 3 games against AFC Bournemouth.
  • Southampton FC haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's home record this season: 1-1-9.
  • Joe Aribo is Southampton FC's top scorer with 3 goals. Justin Kluivert has scored 11 times for AFC Bournemouth.
  • Mateus Fernandes has assisted the most goals for Southampton FC with 3. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (5).
  • Flynn Downes has more yellow cards (9) than any other player at Southampton FC. Ryan Christie has collected 9 for AFC Bournemouth.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 30 points. Now they are number 7 with 40 points.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 32% of their matches, AFC Bournemouth in 30% of their matches.
  • Southampton FC wins 32% of halftimes, AFC Bournemouth wins 30%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Southampton FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 2, AFC Bournemouth won 3, 0 draws.
  • Southampton FC scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.4 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and AFC Bournemouth is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Southampton FC scores 1.36 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.55 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
6
Перемог
15
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Саутгемптон
Кубок Англії 2020/2021
20.03.2021 - 14:15 Борнмут 0 - 3 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Ноттінгем Форест 3 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Показати більше
Останні матчі - Борнмут
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Новини команд
Кубок Англії. Фулгем та Іпсвіч крокують далі, а Саутгемптон вилітає від Бернлі 08.02.2025 в 19:51 Кубок Англії. Фулгем та Іпсвіч крокують далі, а Саутгемптон вилітає від Бернлі Детальніше про матчі 1/16 Кубка Англії, які розпочались о 17:00 за київським часом
АПЛ. Домінантна перемога Миколенка та компанії, перші три очки для Саутгемптону із листопаду 01.02.2025 в 18:59 АПЛ. Домінантна перемога Миколенка та компанії, перші три очки для Саутгемптону із листопаду А також поразка "Ньюкаслу" у домашньому матчі проти "Фулгему"
Саутгемптон – Борнмут. Анонс і прогноз матчу 25 туру АПЛ на 15.02.2025 14.02.2025 в 18:33 Саутгемптон – Борнмут. Анонс і прогноз матчу 25 туру АПЛ на 15.02.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Саутгемптоном" і "Борнмутом" у рамках чемпіонату Англії
Майбутнє тренера Забарного в Борнмуті під питанням 14.02.2025 в 17:23 Майбутнє тренера Забарного в Борнмуті під питанням Контракт іспанця з клубом закінчується наступного року
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Борнмут
37%
П1: 5.75 Х: 4.65 П2: 1.56
Склади команд
30
Ramsdale, Aaron
15
Wood, Nathan
35
Ян Беднарек
14
Bree, James
34
Welington
7
Aribo, Joe
8
Smallbone, William
2
Кайл Уокер-Пітерс
18
Fernandes, Mateus
20
Sulemana, Kamaldeen
32
Onuachu, Paul
13
Кепа Аррiзабалага
4
Cook, Lewis
27
Ілля Забарний
2
Huijsen, Dean
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
12
Adams, Tyler
7
Девід Брукс
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
11
Ouattara, Dango
Стартовий склад
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 32
    Onuachu, Paul
    Форвард
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 34
    Welington
    Захисник
  • 7
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 8
    Smallbone, William
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 15
    Wood, Nathan
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 14
    Bree, James
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 7
    Девід Брукс
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Иван Юрич
  • Андони Ираола
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
Кутові
2
Фоли
1
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джарред Джиллетт.
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Рамсдейл — Вуд, Беднарек (к), Брі — Веллінгтон, Арібо, Смоллбоун, Вокер-Пітерс — Фернандеш — Сулемана, Онуачу. Головний тренер — Іван Юрич.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Кук (к) — Адамс, Крісті — Семеніо, Клюйверт, Брукс — Уаттара. Головний тренер — Андоні Іраола.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду АПЛ між Саутгемптоном і Борнмутом.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Эксетер Сити Эксетер Сити 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 0 Рексем Рексем 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Бернлі Бернлі 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 1 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Арсенал Арсенал 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 35 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Саутгемптон" - "Борнмут" 15.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 30.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Юрич и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Борнмут" можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Бернлі" - 08.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Евертон - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.