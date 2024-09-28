Лестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лестер Сіті" - Арсенал 15.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 15.02.2025

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Минулий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 07.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 05.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.