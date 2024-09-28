  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лестер Сіті - Арсенал Дивитися онлайн
У тренді

Лестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 лютого 2025, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Лестер Сіті
Лестер
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
П1: 9.40 Х: 5.80 П2: 1.33
Цікаві факти
  • During the last 18 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 29-20 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 36 meetings, Leicester City have won 5 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 23 times. The goal difference is 76-37 in favour of Arsenal FC.
  • Leicester City's last home win against Arsenal FC was in 2019.
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Leicester City scores 4% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Leicester City haven't won any of their last 6 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Leicester City haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Jamie Vardy is Leicester City's top scorer with 7 goals. Kai Havertz has scored 9 times for Arsenal FC.
  • Wilfred Ndidi has assisted the most goals for Leicester City with 4. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Boubakary Soumare has more yellow cards (8) than any other player at Leicester City. Jurrien Timber has collected 7 for Arsenal FC.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 20 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 24% of their matches, Arsenal FC in 57% of their matches.
  • Leicester City wins 24% of halftimes, Arsenal FC wins 57%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 6% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Leicester City.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 0, Arsenal FC won 5, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Leicester City scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.6 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Arsenal FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Arsenal FC is 1.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Leicester City scores 1.59 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
20
Ігор
12
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Показати більше
Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо В
Показати більше
Новини команд
Лестер – Арсенал. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 15.02.2025 в 10:05 Лестер – Арсенал. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Мікель Артета залишається єдиним переслідувачем "Ліверпуля"
Лестер Сіті – Арсенал. Анонс і прогноз матчу АПЛ на 15.02.2025 14.02.2025 в 23:06 Лестер Сіті – Арсенал. Анонс і прогноз матчу АПЛ на 15.02.2025 Чи буде хоч якась інтрига?
Арсенал встановив ціну за свого лідера, яким цікавиться Реал 11.02.2025 в 13:51 Арсенал встановив ціну за свого лідера, яким цікавиться Реал Гравець мріяв би про такий перехід
Ювентус побореться з клубами Прем'єр-ліги за лідера Аталанти 11.02.2025 в 13:09 Ювентус побореться з клубами Прем'єр-ліги за лідера Аталанти Правда дешево не буде
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
П1: 9.40 Х: 5.80 П2: 1.33
LIVE
Трансляція матчу "Лестер Сіті" - Арсенал
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 4:2.
Інфо
Арсенал іде другим із 14 перемогами, 8 нічиїми та 2 поразками — 50 очок.
Інфо
Лестер іде вісімнадцятим із 4 перемогами, 5 нічиїми та 15 поразками — 17 очок.
Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Калафіорі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Батлер-Оєдеджі.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Троссар, Стерлінг.
Запасні: Столарчик, Кулібалі, Коуді, Вестергор, Вінкс, Скіпп, Буонанотте, Мавідіді, Дака.
Лестер: Германсен — Джастін, Околі, Фас, Крістіансен — Сумаре, Ндіді — Ель-Ханнус, Декордова-Рід, Аю — Варді.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Кінг Павер (Лестер, Англія) зіграють Лестер та лондонський Арсенал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 1 Хетафе Хетафе 2 Завершено 22:00 - Вчора Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 4 Derby County Derby County 0 Завершено 22:00 - Вчора Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 3 Челсі Челсі 0 Завершено 21:45 - Вчора Брест Брест 2 Осер Осер 2 Завершено 21:45 - Вчора Болонья Болонья 3 Торіно Торіно 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 35 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Лестер Сіті" - Арсенал 15.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 07.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 05.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.