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Евертон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 лютого 2025, 21:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
10'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
32%
Ліверпуль
32%
П1: 6.66 Х: 5.00 П2: 1.42
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC when Everton FC is playing at home is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC is 0-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 7 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 37-31 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 67 meetings, Everton FC have won 10 times, there have been 27 draws while Liverpool FC have won 30 times. The goal difference is 93-56 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Everton FC at home) and 2-0 (Liverpool FC at home).
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 9-3-0.
  • Iliman Ndiaye is Everton FC's top scorer with 6 goals. Mohamed Salah has scored 21 times for Liverpool FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 28% of their matches, Liverpool FC in 53% of their matches.
  • Everton FC wins 28% of halftimes, Liverpool FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Everton FC.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Everton FC scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.33 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.32 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
2
Перемог
26
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Евертон
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 17:00 Плімут Аргайл 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
32%
Ліверпуль
32%
П1: 6.66 Х: 5.00 П2: 1.42
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
15
O'Brien, Jake
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
10
Ndiaye, Iliman
16
Абдулайе Дукуре
29
Lindstrom, Jesper
14
Beto
1
Alisson
84
Bradley, Conor
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
8
Szoboszlai, Dominik
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 14
    Beto
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 7
    Diaz, Luis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Slot, Arne
Статистика матчу
1
Штрафні
2
1
Фоли
1
Кутові
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
Непогану контратаку намагалися створити господарі закинувши м'яч на хід Бету, але того випередили суперники
5'
Іриски також доволі активно розпочали матч, але поки їм не вдається дістатися воріт суперника
2'
Першу атаку створили Мерсисайдці і навіть зуміли увірватися у штрафний, але втратили м'яч
1'
Свисток
Майкл Олівер дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Ліверпулю: Арне Слот
На лаві запасних: Александер-Арнольд, Джонс, Діогу Жота, Елліотт, Ендо, Кванса, Келлехер, Нуньєс, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпулю (4-2-3-1): Аліссон - Робертсон, Ван Дейк, Конате, Бредлі - Макаллістер, Гравенберх - Гакпо, Собослай, Салах - Діас
Головний тренер Евертону: Давід Моєс
На лаві запасних: Алькарас, Бегович, Віржінія, Гаррісон, Кін, Хіт, Шеріф, Янг, Іроегбунам
Інфо
Стартовий склад Евертону (4-2-3-1): Пікфорд - Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, О'Браєн - Гує, Гарнер - Ндіає, Дукуре, Ліндстрем - Бету
Напередодні матчу Евертон має в своєму активі 26 очок і розташовується на шістнадцятій сходинці випереджаючи зону вильоту на дев'ять балів. Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці маючи відрив від Арсеналу у шість очок. Після сьогоднішнього поєдинку всі команди в АПЛ матимуть в своєму активі по 24 матчі
Поєдинок пройде в Ліверпулі на Гудісон Парк та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Нагадаємо, що матч мав відбутися 7 грудня, але був відкладений через несприятливі погодні умови
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції перенесеного матчу 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийме у гостях Ліверпуль
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - "Ліверпуль" 12.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 12.02.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 24.04.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль" можна подивитися 12.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Плімут Аргайл - 09.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Плімут Аргайл.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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