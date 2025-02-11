Евертон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Евертон має в своєму активі 26 очок і розташовується на шістнадцятій сходинці випереджаючи зону вильоту на дев'ять балів. Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці маючи відрив від Арсеналу у шість очок. Після сьогоднішнього поєдинку всі команди в АПЛ матимуть в своєму активі по 24 матчі